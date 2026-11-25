25 ноября 2026, 19:29

Врач Завадская назвала лихорадку во время гриппа причиной ломоты в суставах

Фото: iStock/gorodenkoff

Травматолог-ортопед профессиональной сети ОРТЕКА Антонина Завадская объяснила, почему после простуды или гриппа у человека может возникать ломота в суставах. Об этом пишет «Лента.ру».