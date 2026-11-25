Россиянам объяснили причины одного неприятного последствия простуды
Травматолог-ортопед профессиональной сети ОРТЕКА Антонина Завадская объяснила, почему после простуды или гриппа у человека может возникать ломота в суставах. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист утверждает, что во время простуды иммунная система функционирует на пределе своих возможностей, выбрасывая в кровь целый комплекс сигнальных молекул. Это может привести к ломоте в суставах, которая, по словам Завадской, способна сохраняться от одной до трех недель даже после нейтрализации вируса.
Еще одной причиной ломоты является лихорадка. Высокая температура и естественная потеря жидкости при болезни негативно сказываются на суставах: количество синовиальной жидкости уменьшается, а ведь она выполняет роль естественной смазки. Из-за этого хрящ недополучает питательные вещества, что и вызывает чувство скованности при движении, предупредила травматолог.
Третьим фактором, согласно мнению Завадской, является длительное пребывание в постели во время болезни. Мышцы-стабилизаторы, которые обычно поддерживают колено, при отсутствии движения быстро ослабевают. Это приводит к неравномерному распределению нагрузки и вызывает неприятные ощущения, заключила она.
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