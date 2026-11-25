Невролог рассказал о неочевидном предвестнике инсульта
Невролог, реабилитолог клиники ранней реабилитации «Три сестры» Артем Багаутдинов заявил, что внезапное сильное головокружение может быть неочевидным предвестником инсульта. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам специалиста, внезапное головокружение и резкое нарушение равновесия могут указывать на серьёзное заболевание. В таком состоянии человек теряет способность самостоятельно стоять и ходить, а также способен упасть. Он подчеркнул, что подобные симптомы возможны при инсульте, затрагивающем мозжечок или ствол мозга, и что при этом классические признаки, такие как асимметрия лица или нарушение речи, могут отсутствовать.
Если головокружение сопровождается слабостью, онемением одной стороны тела, затруднением речи, двоением в глазах, внезапным ухудшением зрения или сильной, необычной головной болью, необходимо срочно вызвать скорую помощь. Также важно обратиться к врачу при резкой шаткости, предупредил Багаутдинов. Он отметил, что управление транспортным средством или попытки «расходиться» в таком состоянии являются опасными.
Невролог добавил, что головокружение часто возникает из-за снижения артериального давления или уровня глюкозы в крови. Ощущение вращения, как после карусели, может быть связано с нарушением работы вестибулярного аппарата внутреннего уха. Однако регулярные повторные головокружения требуют консультации с врачом, так как списывать их на усталость или стресс без обследования не рекомендуется, заключил Багаутдинов.
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