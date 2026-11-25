25 ноября 2026, 18:08

Невролог Багаутдинов: Внезапное головокружение может быть предвестником инсульта

Фото: iStock/Tunatura

Невролог, реабилитолог клиники ранней реабилитации «Три сестры» Артем Багаутдинов заявил, что внезапное сильное головокружение может быть неочевидным предвестником инсульта. Об этом пишет «Лента.ру».