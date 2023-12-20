Стилист назвала четыре продукта, которые нельзя ставить на новогодний стол

Фото: IStock/Kyrylo Baranovskyi
Самый главный этап подготовки к Новому году – выбор праздничного меню. Во многом оно зависит от символа наступающего года. О том, какие продукты не стоит ставить на новогодний стол, в эфире «Радио 1» рассказала стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.
На востоке считается, что подавать на стол в год дракона можно практически любое мясо, кроме кролика.
Не возбраняется начинать Новый 2024 год с красного мяса, приправленного специями. Также эксперт рекомендует использовать рис, который очень ценят на Востоке. А вот исключить рекомендует лук и грибы.
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«У нас уходящий год – это год кролика, а дракон в своё время спас кролика от печальной гибели. Поэтому на праздничный стол в год дракона ставить блюда из кролика, чтобы не проявлять неуважения», — отметила Скороходова.
«Грибы следует исключить, потому что в Китае они символизируют хлопоты, заботы, год может пойти не по плану, также стоит избегать блюд с луком и белым перцем, потому что на востоке эти ингредиенты воспринимаются как символ расставания и ссор», — заключила эксперт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова