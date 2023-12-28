Психоаналитик Смолярчук объяснила депрессией нелюбовь к Новому году

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Люди, которые не любят Новый год, могут переживать депрессию. Об этом «Радио 1» рассказала директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.
«Новый год – это новая эпоха, новая веха в твоей судьбе, это то, что открывает тебе новые возможности, это время, когда будет писаться твоя новая биография. И нормальный человек не в депрессии рад этому обстоятельству», — рассказала специалист.Ирина Смолярчук подчеркнула, что многие люди могут перекладывать отвественность за организацию праздничного настроения на других людей или высшие силы. Это также может повлиять на отношение к Новому году.
«Когда человек возложил отвественность за праздничное настроение на какие-то сторонние силы, например, очень много людей надеются, что кто-то сделает его счастливым или куплю себе обновку и тогда создам себе настроение, это так не работает. Надо настроение взращивать самостоятельно», — заметила она.Также нелюбовь к Новому году может свидетельствовать о травме, которую человек получил во время предыдущих праздников. Например, при получении бесполезных подарков.
«Если человек чувствует, что он остро реагирует, неприязненно, то это история про то, что его злят те, с кем он встречает Новый год или он что-то не отрегулировал в своей судьбе. Праздник здесь совершенно ни при чём Самое главное осознать – какую пользу можно извлечь и праздника и понять, что тебя бесит во всём этом», — заключила психолог.Читайте также:
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