Эксперт по этикету назвала темы, на которые лучше не шутить на работе

На работе лучше не шутить на личные темы и не делать юмористических выпадов в сторону руководства, чтобы не испортить отношения в коллективе. Об этом заявила эксперт по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая. По ее словам, также не рекомендуется забыть о разнице между иронией и сарказмом и не давить на болевые точки коллег.