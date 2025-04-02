Эксперт по этикету назвала темы, на которые лучше не шутить на работе

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На работе лучше не шутить на личные темы и не делать юмористических выпадов в сторону руководства, чтобы не испортить отношения в коллективе. Об этом заявила эксперт по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая. По ее словам, также не рекомендуется забыть о разнице между иронией и сарказмом и не давить на болевые точки коллег.
«Не забывайте: в коллективе в первую очередь не дружат, а работают. Поэтому шутки личного характера (например, о более близких отношениях коллег между собой) и юмористические выпады против начальства лучше не допускать», — пояснила эксперт в беседе с «Москвой 24».В то же время опрос банка «Точка» и бизнес-клуба «Реформа» пришел к выводам, что треть работодателей не до конца понимают зумеров и не знают, как эффективно взаимодействовать с ними. Как сообщает «Петербургский дневник», еще одна треть от опрошенных видит в молодежи большой потенциал благодаря их новому взгляду на управление. При этом в Москве проблемы предпринимателей в общении с зумерами выражены ярче, а в северной столице бизнес к ним более лоялен.
«Работодатели сейчас адаптируются к работе с «зумерами», учитывая их потребности и используя их сильные стороны. «Зумеры» лучше разбираются в технологиях и более склонны к инновациям. Важно понимать, что представителей этого поколения будет становиться все больше, и вместо того, чтобы фокусироваться на их недостатках, лучше использовать их креативность, эмпатию и инновационность», — говорится в материале.Читайте также:
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