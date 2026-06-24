Эксперт по этикету назвала важные правила поведения во время отпуска за границей
Во время заграничного отпуска не стоит толкаться в очередях к шведскому столу, занимать лежаки полотенцами, а в некоторых странах нельзя давать чаевые. Все это является дурным тоном, сообщила специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.
По ее словам, на отдыхе за рубежом особенно важно соблюдать правила поведения в ресторанах, которые работают по системе «шведский стол». Так, нельзя влезать в очередь и пытаться разглядеть блюда, нависая над ними. Лучше подождать, пока впереди стоящие люди отойдут.
Кроме того, эксперт добавила, что класть на тарелку огромное количество различной еды некрасиво. Оптимально брать по немного, но в несколько подходов, чтобы все доесть.
«Что касается чаевых, то здесь важно учитывать, что в Китае, Корее, Японии они часто оскорбительны или просто не нужны. В остальных странах обычно принято давать поощрение носильщикам, где-то 1–2 евро за чемодан, а также горничным, оставляя ежедневно на подушке конверт с 1–3 евро и надписью «Спасибо"», - отметила Коломацкая в разговоре с Москвой 24.
При этом категорически нельзя ходить по номеру в уличной обуви. Это расценивается как неуважение к труду уборщиц. Также не стоит купаться в бассейне в уличной одежде, поскольку это может быть неприятно другим отдыхающим. Дурным тоном считается и занимать шезлонги полотенцами с утра и уходить на завтрак, заключила эксперт по этикету.