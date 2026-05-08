Эксперт по этикету рассказала, на какое время можно опаздывать

08 мая 2026, 00:22

Фото: iStock/Roman Stavila

С точки зрения этикета допустимы опоздания не более чем на 5–7 минут, однако важно заранее предупредить другую сторону. Об этом сообщила специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.





По ее словам, пунктуальность является языком доверия. Когда человек не опаздывает, он невербально сообщает, что время других людей для него ценно.





«Согласно классическому деловому этикету, лучше вовсе не опаздывать либо задерживаться не более чем на 5–7 минут. 10–15 минут является уже нежелательным максимумом, а все, что свыше, — серьезное нарушение и неуважение к чужим планам», — пояснила Коломацкая в разговоре с Москвой 24.