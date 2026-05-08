Эксперт по этикету рассказала, на какое время можно опаздывать
С точки зрения этикета допустимы опоздания не более чем на 5–7 минут, однако важно заранее предупредить другую сторону. Об этом сообщила специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.
По ее словам, пунктуальность является языком доверия. Когда человек не опаздывает, он невербально сообщает, что время других людей для него ценно.
«Согласно классическому деловому этикету, лучше вовсе не опаздывать либо задерживаться не более чем на 5–7 минут. 10–15 минут является уже нежелательным максимумом, а все, что свыше, — серьезное нарушение и неуважение к чужим планам», — пояснила Коломацкая в разговоре с Москвой 24.
При этом опоздание более чем на полчаса фактически является срывом встречи. Эксперт посоветовала заранее предупреждать человека о своем опоздании еще до своего появления. По ее словам, длительные оправдания на месте являются вторичным шумом.
Коломацкая также предупредила, что, если встреча проходит на территории принимающей стороны, нельзя приходить заранее. Однако при назначенном свидании в ресторане можно прийти на пять минут раньше.