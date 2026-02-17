Россияне оставляют безналичные чаевые в 61% заказов в ресторанах и кафе

17 февраля 2026, 14:45

Фото: iStock/LightFieldStudios

Россияне все чаще выбирают безналичные чаевые в ресторанах и кафе. По данным исследования сервиса «Клик» от «Точка Банка», 61% заказов сопровождаются вознаграждением через онлайн-систему.