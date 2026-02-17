Россияне оставляют безналичные чаевые в 61% заказов в ресторанах и кафе
Россияне все чаще выбирают безналичные чаевые в ресторанах и кафе. По данным исследования сервиса «Клик» от «Точка Банка», 61% заказов сопровождаются вознаграждением через онлайн-систему.
Средний размер составляет 6,8% от суммы счета. Чем больше чек, тем выше процент оставляемых чаевых. Удобство безналичных расчетов и интуитивно понятный интерфейс помогают снизить психологический барьер. Раньше наличие наличных играло ключевую роль, теперь решение принимается одним нажатием кнопки.
Лидер развития сервиса Евгений Николаев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что среди компаний из нескольких человек 80% гостей выражают благодарность официантам в денежной форме. Безналичные чаевые делают процесс более предсказуемым и увеличивают общий объем вознаграждений на 81% по сравнению с наличными. Система через QR-код не только повышает доход официантов, но и мотивирует их к лучшему обслуживанию. Ресторанный бизнес получает дополнительные преимущества: ускоряется обслуживание, а внимание к гостям растет.
