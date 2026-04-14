Трамп провел пресс-конференцию с курьером и оставил ему щедрые чаевые
Президент США Дональд Трамп оставил курьеру чаевые в размере 100 долларов за доставку еды из McDonald’s прямо к дверям Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент получил широкую огласку после того, как американские телеканалы в понедельник показали кадры доставки. На видео запечатлено, как сотрудница службы DoorDash привезла заказ к Белому дому. Президент лично принял два фирменных пакета с едой. После этого курьер составила компанию американскому лидеру на пресс‑конференции, а в конце получила от него щедрые чаевые.
Позже Белый дом поделился фотографией момента передачи вознаграждения. На снимке видно, как Трамп вручает доставщице 100‑долларовую купюру. По информации представителя Белого дома, в заказе, который Трамп лично доставил сотрудникам западного крыла, были чизбургеры и порции картофеля фри.
