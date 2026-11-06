Эксперт по этикету прокомментировала тенденцию к отказу от заглавных букв в переписке
Отказ от заглавных букв в официальной переписке может обернуться серьёзными репутационными потерями. О рисках новой тенденции, популярной среди молодежи, в беседе с Москвой 24 рассказала специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.
По мнению специалиста, сегодня на первый план выходит скорость передачи информации при сохранении её понятности, а молодёжь в целом всё спокойнее относится к отступлениям от лингвистических норм в онлайн-среде. Строчные буквы становятся своеобразным маркером неформальности, свойскости и дружелюбия, тогда как всё написанное прописными новое поколение часто воспринимает как дистанцию, официальность и даже порой холодность.
«Соблюдение норм написания заглавных букв отсылает к формальной деловой переписке, отказ от них в личном общении – это способ сказать: "Я с тобой на одной волне"», — пояснила эксперт.
При этом, по её словам, опасность возникает при общении между людьми разных поколений: если молодёжь видит в сообщениях со строчными буквами даже в именах и названиях городов естественность и экономию усилий, то люди постарше считывают в этом безграмотность и снижение культуры речи. Нельзя сказать, что те или другие правы абсолютно, считает Коломацкая: молодые люди могут формировать новый регистр общения, но должны уметь использовать разные языковые коды для разных ситуаций.
Текст, полностью состоящий только из строчных букв, допустим там, где собеседники общаются на «ты», «без галстука» — в личном чате с другом, сторис, шутливом комментарии. Однако сообщения клиентам, партнёрам, резюме, официальные письма и документы обязательно должны содержать заглавные буквы там, где им положено быть по нормам русского языка, иначе обращение могут воспринять как неуважение к адресату, что повышает риск репутационных потерь.
В целом, заключила Коломацкая, всегда важно следовать золотому правилу: если есть хоть небольшое сомнение в том, как адресат воспримет текст сообщения, особенно если он старше или выше по статусу, лучше не отступать от общепринятых правил — это не старомодно, а уважение к чужому коду восприятия.