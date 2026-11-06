Эксперт по этикету прокомментировала тенденцию к отказу от заглавных букв в переписке

06 ноября 2026, 10:43

Эксперт по этикету Коломацкая: отказ от заглавных букв ударяет по репутации

Фото: iStock/oatawa

Отказ от заглавных букв в официальной переписке может обернуться серьёзными репутационными потерями. О рисках новой тенденции, популярной среди молодежи, в беседе с Москвой 24 рассказала специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.





По мнению специалиста, сегодня на первый план выходит скорость передачи информации при сохранении её понятности, а молодёжь в целом всё спокойнее относится к отступлениям от лингвистических норм в онлайн-среде. Строчные буквы становятся своеобразным маркером неформальности, свойскости и дружелюбия, тогда как всё написанное прописными новое поколение часто воспринимает как дистанцию, официальность и даже порой холодность.





«Соблюдение норм написания заглавных букв отсылает к формальной деловой переписке, отказ от них в личном общении – это способ сказать: "Я с тобой на одной волне"», — пояснила эксперт.