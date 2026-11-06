Юрист назвал шесть способов доказать, что владелец машины не находился за рулем при ДТП
Автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал, как собственнику машины подтвердить, что в момент аварии автомобилем управлял другой человек. Для этого пригодятся показания очевидцев и записи с камер.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнил, что обстоятельства ДТП помогут установить видео с регистратора и камер наружного наблюдения. При серьезных последствиях аварии эксперты могут исследовать отпечатки пальцев или следы крови на руле. Как правило, такие исследования проводят в рамках уголовного дела.
Особенно веские подтверждения потребуются, если речь идет об оставлении места происшествия или вождении в нетрезвом состоянии. В административном деле владелец машины может предъявить билеты, подтверждающие его нахождение в другом регионе, либо сведения об операциях по банковской карте.
Воропаев добавил, что страховщик не вправе задерживать возмещение из-за того, что за рулем находился другой человек. На выплату отводят 20 календарных дней. С 21-го дня начинает начисляться неустойка — от 0,5% за каждый день просрочки.
Если компания добровольно не выполнит требования клиента, суд может взыскать с нее штраф в размере 50% от суммы, которую она не выплатила.
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