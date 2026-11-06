Юрист назвал шесть способов доказать, что владелец машины не находился за рулем при ДТП

06 ноября 2026, 09:39

Юрист Воропаев назвал 6 доказательств, что водитель не был за рулем при ДТП

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал, как собственнику машины подтвердить, что в момент аварии автомобилем управлял другой человек. Для этого пригодятся показания очевидцев и записи с камер.