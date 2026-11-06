Россиян ждут четыре выходных подряд в ноябре

06 ноября 2026, 09:56

Аналитики: в феврале 2027 года россиян ждёт шестидневная рабочая неделя

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

При пятидневной рабочей неделе в 2027 году у россиян будет 118 выходных и праздничных дней. Самый продолжительный отдых придётся на новогодние каникулы, рассказали эксперты «Авито Работы».