Россиян ждут четыре выходных подряд в ноябре
При пятидневной рабочей неделе в 2027 году у россиян будет 118 выходных и праздничных дней. Самый продолжительный отдых придётся на новогодние каникулы, рассказали эксперты «Авито Работы».
В беседе с RT специалисты напомнили, что график переносов правительство утвердило постановлением от 17 сентября 2026 года № 1187. Всего в 2027 году насчитывается 247 рабочих дней. Новогодний отдых продлится 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го. На работу сотрудники с пятидневным графиком выйдут в понедельник, 11 января.
В феврале перед Днём защитника Отечества россиян ждёт шестидневная рабочая неделя. Суббота, 20 февраля, станет сокращённым рабочим днём, а затем наступят три выходных — с 21 по 23 февраля. Столько же дней отдыха придётся на мартовские праздники — с 6 по 8 марта. В мае выходные разделят на два периода: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Между ними предстоят четыре рабочих дня.
В июне жители страны смогут отдохнуть три дня подряд, с 12 по 14 июня. В ноябре на День народного единства выпадет четыре выходных — с 4 по 7 ноября. Последний день 2027 года, пятница 31 декабря, тоже станет выходным.
Эксперты напомнили, что праздники не влияют на зарплату сотрудников с окладом, если они полностью отработали месячную норму. При сменной работе дни отдыха зависят от графика, а в отдельных регионах могут действовать дополнительные праздники.
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