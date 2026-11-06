Химик перечислил лекарства, которые нельзя перекладывать в таблетницу

06 ноября 2026, 10:25

Химик Панов: хранение лекарств в таблетнице разрушает их действующее вещество

Фото: iStock/Victoria Popova

Лекарства, переложенные из заводской упаковки в таблетницу, могут утратить свою эффективность, даже если внешне выглядят совершенно обычными. Об этом кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов рассказал Life.ru, особо выделив нитроглицерин, дабигатран и левотироксин.





По словам эксперта, заводская упаковка защищает лекарственные вещества от влаги, света и кислорода. После извлечения из блистера или флакона условия хранения меняются, что в некоторых случаях ускоряет химическое разрушение действующего вещества. При этом таблетка может сохранять первоначальный цвет, форму и запах, хотя её свойства уже изменились.



Особую опасность представляет неправильное хранение нитроглицерина, который применяют при приступах стенокардии. Если содержание действующего вещества снизится, лекарство может оказаться недостаточно эффективным именно тогда, когда человеку потребуется срочная помощь. Поэтому такие таблетки необходимо держать в упаковке, предусмотренной производителем. Повышенной защиты от влаги требуют и капсулы с дабигатраном, препятствующим образованию тромбов: для них предусмотрены специальные флаконы или герметичные блистеры. Обычная таблетница не способна обеспечить аналогичные условия хранения, а контакт с влажным воздухом может постепенно изменить свойства препарата.





«Осторожность необходима и с препаратами левотироксина, применяемыми при недостаточной функции щитовидной железы. Это лекарственное вещество чувствительно к воздействию влаги и света, а дозировка таких препаратов измеряется в микрограммах», — пояснил химик.