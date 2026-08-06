Эксперт по фэншуй рассказала, как правильно обустроить рабочее место для первоклассника
Перед началом учебного года родители будущих первоклассников стараются подготовить удобное место для занятий. Астролог и эксперт по фэншуй Елена Скуратова рассказала Москве 24, какие правила стоит учитывать при организации школьного уголка дома.
По словам специалиста, при оформлении рабочего места важно придерживаться принципа четырёх защитников фэншуй — небесной Черепахи, малинового Феникса, белого Тигра и зелёного Дракона.
Эксперт объяснила, что за спиной ребёнка во время занятий должна находиться «Черепаха» — в интерьере её роль может выполнять обычная стена. Такое расположение, по мнению Скуратовой, создаёт ощущение защищённости и помогает ученику чувствовать себя увереннее.
Перед столом рекомендуется оставить свободное пространство, которое символически связано с малиновым Фениксом. Считается, что оно помогает открывать новые возможности и способствует развитию.
При этом специалист не советует ставить стол так, чтобы ребёнок сидел прямо лицом к окну. По словам Елены Скуратовой, такое расположение может привести к избытку энергии Ян и из-за этого ребёнку будет сложнее сосредоточиться на учёбе.
Эксперт также напомнила, что рабочее место первоклассника должно быть не только правильно расположено с точки зрения фэншуй, но и оставаться удобным: иметь хорошее освещение, подходящую мебель и минимальное количество отвлекающих факторов.
При этом рекомендации фэншуй относятся к традиционным практикам организации пространства, а влияние таких методов на успеваемость научно не доказано.
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