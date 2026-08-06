Эксперт по фэншуй рассказала, как правильно обустроить рабочее место для первоклассника

06 августа 2026, 13:43

Стало известно, что расположение стола может влиять на настроение ребёнка

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Перед началом учебного года родители будущих первоклассников стараются подготовить удобное место для занятий. Астролог и эксперт по фэншуй Елена Скуратова рассказала Москве 24, какие правила стоит учитывать при организации школьного уголка дома.