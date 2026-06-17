Эксперт по фэншуй перечислила растения, приносящие удачу

17 июня 2026, 13:48

Фото: iStock/Imladris01

Достичь успехов в делах могут помочь некоторые живые растения в доме, которые считаются очень мощным источником позитивной энергии. Об этом рассказала астролог, эксперт по фэншуй Елена Скуратова.





Так, по ее словам, наиболее благоприятным цветком является толстянка. Она имеет округлые мясистые листья, символизирующие монеты, поэтому привлекает финансовое благополучие. Также мощным символом благополучия и процветания является мандариновое дерево. Оно приносит не только достаток, но и удачу в делах, изобилие, а также свежесть и жизненную силу.





«Также хорошо завести в доме фиалки: они приносят гармонию, любовь и взаимопонимание, а значит, в семье будет надежный тыл, без которого достигать успеха в делах было бы непросто. Герань тоже благоприятно влияет на достаток и удачу в делах. По фэншуй цветок связан с элементом Огня, который очищает пространство от негатива, защищает дом и успокаивает нервы», — рассказала Скуратова Москве 24.