Эксперт по фэншуй назвала ошибки в интерьере, которые ведут к проблемам с деньгами

22 июля 2026, 12:13

Фото: iStock/vladimir soldatov

Перегруженная мебелью и вещами квартира не позволяет домочадцам добиться карьерного роста и увеличения заработка. Об этом предупредила астролог, эксперт по фэншуй Елена Скуратова.





По ее словам, захламленные коридоры и углы, а также перегруженные мебелью и вещами комнаты блокируют благоприятную энергию Ци, из-за чего члены семьи могут терять деньги.





«Если не получается накапливать деньги, обратите особое внимание на северо-восточный и юго-западный сектора, связанные с элементом Земли. Там важно регулярно проводить уборку, избавляться от ненужных вещей и наводить чистоту. В одном из секторов следует разместить копилку, чтобы поддержать энергию накопления ресурсов», — отметила Скуратова в разговоре с Москвой 24.