Эксперт по фэншуй назвала ошибки в интерьере, которые ведут к проблемам с деньгами
Перегруженная мебелью и вещами квартира не позволяет домочадцам добиться карьерного роста и увеличения заработка. Об этом предупредила астролог, эксперт по фэншуй Елена Скуратова.
По ее словам, захламленные коридоры и углы, а также перегруженные мебелью и вещами комнаты блокируют благоприятную энергию Ци, из-за чего члены семьи могут терять деньги.
«Если не получается накапливать деньги, обратите особое внимание на северо-восточный и юго-западный сектора, связанные с элементом Земли. Там важно регулярно проводить уборку, избавляться от ненужных вещей и наводить чистоту. В одном из секторов следует разместить копилку, чтобы поддержать энергию накопления ресурсов», — отметила Скуратова в разговоре с Москвой 24.
Финансовые неудачи могут приносить цветы с острыми иголками, например кактус, а также сухие растения. Они несут энергию стагнации, поэтому могут дать застой в делах. Бонсай символизирует стабильность и помогает удержать уже имеющееся, однако при желании карьерного роста и увеличения заработка он не подойдет.
На финансовое благополучие влияет состояние кухни и ванной комнаты. В последней важно следить за исправностью сантехники и не допускать протечек. При этом кухня должна быть чистой и хорошо организованной, заключила Скуратова.