Эксперт по фэншуй Рунова назвала картины, которые принесут в дом удачу

15 июня 2026, 14:01

Фото: iStock/Stockernumber2

Обрести душевное равновесие и привлечь удачу помогут картины с изображением воды. Об этом рассказала эксперт по фэншуй Олеся Рунова.





По ее словам, такие сюжеты стоит размещать над кроватью или возле рабочего места — там, где человек находится чаще всего. При этом лучше всего, если на воде будет корабль или лодка.





«Причем сюжет очень важен. Изображение реки, моря или дороги, которая уходит вдаль, помогает открыть новые возможности. При этом, согласно фэншуй, вид водной стихии на фоне гор менее благоприятен, так как это станет символом препятствия на пути к успеху», — уточнила Рунова в разговоре с Москвой 24.