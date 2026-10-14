Стало известно, что грозит работодателям за задержку зарплаты

14 октября 2026, 13:25

Работодателям грозит штраф до 500 тысяч рублей за задержку зарплаты

Фото: istockphoto / ArtemSam

Задержка зарплаты даже на один день считается нарушением трудового законодательства. Работодателю грозит штраф, а в отдельных случаях — уголовная ответственность. Об этом «Москве 24» рассказала юрист по трудовому праву и охране труда Рината Шайдуллина.