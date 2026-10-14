Стало известно, что грозит работодателям за задержку зарплаты
Задержка зарплаты даже на один день считается нарушением трудового законодательства. Работодателю грозит штраф, а в отдельных случаях — уголовная ответственность. Об этом «Москве 24» рассказала юрист по трудовому праву и охране труда Рината Шайдуллина.
За нарушение сроков выплаты зарплаты юридическому лицу может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. При этом его назначают отдельно за каждого сотрудника, которому вовремя не перечислили деньги.
Кроме того, работодатель обязан выплатить компенсацию за каждый день задержки. Её минимальный размер составляет 1/150 действующей ключевой ставки Центробанка от суммы долга.
Если задержка превышает 15 дней, сотрудник вправе письменно уведомить работодателя и приостановить работу до выплаты зарплаты. При этом за ним сохраняется средний заработок. Вернуться к работе нужно не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления о готовности работодателя погасить долг.
При нарушении сроков выплаты зарплаты работники могут обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру. Если деньги не выплачивают более двух месяцев, юрист рекомендует обратиться в Следственный комитет.
В таких случаях работодателю может грозить ответственность по статье 145.1 УК РФ. Она предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трёх лет, уточнила Шайдуллина.
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