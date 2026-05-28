Эксперт по фэншуй назвала символы, которые принесут удачу на экзаменах
Статуэтки и изображения слона и совы принесут ученикам удачу на экзаменах. Об этом рассказала астролог, эксперт по фэншуй Анастасия Старун.
По ее словам, хрустальный глобус и связка кистей для рисования из четырех штук являются сильнейшими активаторами учебного процесса. Эти предметы помогают усваивать материал и дают энергию, которая поможет сдать важные аттестационные работы и экзамены.
«Разместить их лучше всего на северо-востоке — секторе, отвечающем за обучение. Причем можно использовать также просто изображения данных предметов, но надо понимать, что работать они будут слабее», — отметила Старун в разговоре с Москвой 24.
Она уточнила, что стол для ученика также лучше размещать на северо-востоке, поскольку именно здесь материал будет легче усваиваться, а изучаемая информация запомнится надолго. При этом эксперт посоветовала поставить на рабочее место горный хрусталь. Этот минерал избавит от ненужных сомнений, отвлекающих факторов и настроит на учебу.
На экзамены с собой Старун порекомендовала брать с собой статуэтку или любое изображение слона, символизирующего упорство, или совы, означающей мудрость. мудрость. Эти талисманы принесут удачу тем, кто учится и сдает экзамены, заключила эксперт по фэншуй.