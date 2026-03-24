Эксперт по фэншуй рассказала, какие предметы на подоконнике принесут в дом проблемы

24 марта 2026, 08:44

Пустые емкости и сломанные часы не стоит оставлять на подоконнике, поскольку такие предметы могут стать источником проблем. Об этом предупредила эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова.





Она пояснила, что через окна в жилище поступает благоприятная энергия Ци, которая приносит удачу, благополучие и жизненные силы. А некоторые вещи, оставленные на подоконнике, могут создавать энергетические блоки, препятствуя проникновению свежей благоприятной энергии в дом.





«Например, здесь не должно быть предметов, символизирующих застой либо негатив. Это могут быть требующие ремонта часы и будильники, сломанная техника, таблетницы, старые чеки и квитанции, а также любые бумаги, связанные с расходами, долгами и кредитами», — отметила Скуратова в разговоре с Москвой 24.