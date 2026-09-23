Эксперт по фэншуй назвала талисманы, которые стоит разместить у входной двери

23 сентября 2026, 12:21

Фото: Istock/bebuntoon

Входная дверь в фэншуй выступает важной зоной, через которую в дом проникает активная энергия ци. Поэтому в прихожей можно разместить несколько защитных символов. Об этом рассказала эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова.





В беседе с Москвой 24 специалист назвала одним из знаков защиты зеркало. По словам Юлии, оно не должно висеть напротив входа, иначе станет отражать ци наружу.



Зеркало лучше расположить сбоку от двери — тогда возможная негативная энергия будет покидать дом. Эксперт советует обратить внимание и на пару львов — традиционные китайские защитные фигуры. Их обычно ставят по обе стороны входа.

«Колокольчик или подвеска с монетами считаются средством гармонизации и защиты входной зоны. Особенно распространены металлические подвески с китайскими монетами. Кроме того, стоит обратить внимание и на тыкву ву-лу — традиционный символ защиты и благополучия. Можно повесить небольшой экземпляр возле двери. Кристаллы также отлично защищают дом и гармонизируют пространство», — рассказала Богданова.