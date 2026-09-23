Физиолог объяснил интерес детей к мелу и другим несъедобным предметам

23 сентября 2026, 11:06

Врач Умрюхин: употребление несъедобного – норма, пока не переходит в зависимость

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Стремление ребёнка попробовать на вкус листья, мел или небольшие предметы нередко связано с естественным исследованием окружающего мира. Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Алексей Умрюхин отметил, что насторожиться стоит, если такой интерес превращается в навязчивую тягу и начинает мешать повседневной жизни.