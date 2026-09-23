Физиолог объяснил интерес детей к мелу и другим несъедобным предметам
Стремление ребёнка попробовать на вкус листья, мел или небольшие предметы нередко связано с естественным исследованием окружающего мира. Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Алексей Умрюхин отметил, что насторожиться стоит, если такой интерес превращается в навязчивую тягу и начинает мешать повседневной жизни.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист рассказал, что пищевое поведение относится к базовым механизмам работы мозга. Рядом с ним существует поисковая активность. В детском возрасте она помогает изучать свойства предметов, а у подростков часто усиливается из-за стремления к большей самостоятельности.
По словам Умрюхина, желание проверить, пригодна ли незнакомая вещь для еды, само по себе не всегда указывает на нарушение. Подобные проявления называют пикацизмом, и чаще всего они встречаются у детей и подростков. Однако выраженная потребность регулярно испытывать необычные вкусовые или запаховые ощущения требует внимания специалистов.
Признаком зависимости врач назвал неудержимое влечение к повторению действий или воздействий, нарушающее привычный уклад человека. Речь может идти, в частности, о токсикомании. При этом за подобным поведением нередко стоят психологические трудности, а не психическое заболевание.
Физиолог добавил, что специалисты по психиатрии связывают ярко выраженный пикацизм в детстве с повышенным риском отклоняющегося поведения в будущем. Активное стремление исследовать мир способно привести к разным жизненным сценариям, включая социально неодобряемые поступки.
У взрослых интерес к необычным ощущениям чаще выражается через дегустации и кулинарные эксперименты. Ключевое различие заключается в объекте внимания: взрослые обычно выбирают продукты, пригодные для употребления в пищу.
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