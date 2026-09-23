Эксперт рассказала, как превратить осенние листья в полезный перегной

23 сентября 2026, 10:26

Эксперт Чихринова: дачники могут приготовить перегной из осенней листвы

Фото: iStock/Larisa Stefanuyk

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова посоветовала дачникам не выбрасывать опавшую листву, а использовать её для приготовления перегноя или защиты почвы. Для переработки подойдёт сетчатый контейнер, установленный в безветренном уголке участка, либо плотные пакеты с дренажными и вентиляционными отверстиями.