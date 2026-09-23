Эксперт рассказала, как превратить осенние листья в полезный перегной
Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова посоветовала дачникам не выбрасывать опавшую листву, а использовать её для приготовления перегноя или защиты почвы. Для переработки подойдёт сетчатый контейнер, установленный в безветренном уголке участка, либо плотные пакеты с дренажными и вентиляционными отверстиями.
В беседе с RT специалист отметила, что листья желательно измельчить перед закладкой: так масса быстрее разлагается и меньше уплотняется. Сухой опад следует увлажнить, а затем регулярно проверять, чтобы содержимое не теряло влагу. Основную роль в образовании листового перегноя играют грибы. В среднем созревание занимает около двух лет, однако срок зависит от вида деревьев, температуры, влажности и размера фрагментов. Зимой, при устойчивом холоде, процесс почти останавливается, поэтому готовность массы стоит определять по её внешнему виду и структуре.
Часть собранной листвы можно отправить в обычный компост. Она даст смеси углерод, а источниками азота станут трава после покоса, овощные очистки и прочие свежие растительные остатки. Компостную массу нужно время от времени ворошить, чтобы внутри не появлялись плотные слои. Листья пригодятся и в роли мульчи под кустами или плодовыми деревьями. Их рекомендуют распределять рыхлым слоем толщиной 5–7 сантиметров, не засыпая основания побегов и приствольные круги вплотную. Такое покрытие сохраняет влагу в грунте, снижает воздействие перепадов температуры и постепенно обогащает землю органикой.
Чихринова призвала отдельно собирать листья с растений, на которых заметны признаки серьёзных заболеваний. Такой материал не стоит возвращать под те же культуры. При наличии в регионе пунктов приёма растительных отходов заражённый опад лучше передать туда.
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