Психолог назвал главную ошибку мужчин в постели

23 сентября 2026, 10:40

Сексолог Никулин: отказ от предварительных ласк лишает женщину оргазма

Фото: Istock/dima_sidelnikov

Психолог и сексолог Константин Никулин рассказал о том, что отказ мужчины от предварительных ласк может помешать женщине достичь оргазма. По его словам, отсутствие прелюдий способно привести к дискомфорту и боли во время интимной близости.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что многие мужчины воспринимают прелюдию как обязательную, но скучную формальность перед основным процессом. Кроме того, возбуждение у сильного пола часто наступает быстро и проявляется ярко.

«Для многих девушек прелюдия — это и есть секс. Игнорирование этого этапа, поспешный переход к пенетрации приводят к тому, что партнёрша физиологически и психологически не успевает подготовиться к контакту. В результате вместо удовольствия она может испытывать дискомфорт или даже боль, а оргазм становится недостижимым», — заявил Никулин.