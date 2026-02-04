Эксперт по фэншуй раскрыла, в каких частях дома нельзя размещать зеркала
Зеркала, размещенные напротив входной двери и в спальне, могут вызывать плохое самочувствие у хозяев квартиры. Об этом предупредила эксперт по фэншуй Олеся Рунова.
Она отметила, что зеркало в прихожей способно поглощать отрицательную энергию, которую могут принести в дом хозяева или гости. Но его категорически нельзя размещать напротив входной двери. В этом случае домашняя энергия будет отражаться и покидать помещение.
«В результате пространство жилища со временем станет энергетически бедным. А это может проявиться в постоянной усталости или хроническом невезении домочадцев», — пояснила Рунова в беседе с Москвой 24.Эксперт посоветовала не вешать зеркала на дверях, поскольку их открытие и закрытие будет мешать попаданию положительной энергии ци. Также не стоит размещать их в спальне, так как во время сна люди освобождаются от усталости и негативных эмоций, зеркало же будет отражать их обратно. В этом случае человек не будет высыпаться и может чувствовать себя разбитым.