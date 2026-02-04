Эксперт по фэншуй раскрыла, в каких частях дома нельзя размещать зеркала

04 февраля 2026, 21:30

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Зеркала, размещенные напротив входной двери и в спальне, могут вызывать плохое самочувствие у хозяев квартиры. Об этом предупредила эксперт по фэншуй Олеся Рунова.





Она отметила, что зеркало в прихожей способно поглощать отрицательную энергию, которую могут принести в дом хозяева или гости. Но его категорически нельзя размещать напротив входной двери. В этом случае домашняя энергия будет отражаться и покидать помещение.





«В результате пространство жилища со временем станет энергетически бедным. А это может проявиться в постоянной усталости или хроническом невезении домочадцев», — пояснила Рунова в беседе с Москвой 24.