Эксперт по фэншуй рассказала, какие предметы в доме помогут чаще путешествовать
Карта мира и компас, размещенные в северо-западном секторе дома, помогут чаще путешествовать. Об этом рассказала эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова.
В разговоре с Москвой 24 эксперт отметила, что северо-западное направление в фэншуй отвечает за дальние поездки. Здесь стоит размещать карту мира или фотографию места, куда хочется отправиться. А рядом — настенный или настольный компас. Он убережет жильцов от совершения ошибок на маршруте и стресса в дороге.
«Также в северо-западном секторе стоит поставить фигурку лошади. Она символизирует свободу, быстрое преодоление расстояний и легкость перемен. Либо можно разместить здесь черепаху или золотого дракона — классических защитников путешественников, ограждающих от негативных влияний во время переездов», — добавила Богданова.
Также активировать северо-западный сектор помогут и каменные талисманы: нефрит, черный турмалин, яшма, а также предметы из бронзы, меди или серебра. Чтобы усилить эффект, необходимо ежедневно очищать сектор от пыли и проветривать комнату, заключила эксперт по фэншуй.