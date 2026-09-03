Эксперт по фэншуй рассказала, какие предметы в доме помогут чаще путешествовать

03 сентября 2026, 10:34

Фото: iStock/Andrey Nikitin

Карта мира и компас, размещенные в северо-западном секторе дома, помогут чаще путешествовать. Об этом рассказала эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова.





В разговоре с Москвой 24 эксперт отметила, что северо-западное направление в фэншуй отвечает за дальние поездки. Здесь стоит размещать карту мира или фотографию места, куда хочется отправиться. А рядом — настенный или настольный компас. Он убережет жильцов от совершения ошибок на маршруте и стресса в дороге.





«Также в северо-западном секторе стоит поставить фигурку лошади. Она символизирует свободу, быстрое преодоление расстояний и легкость перемен. Либо можно разместить здесь черепаху или золотого дракона — классических защитников путешественников, ограждающих от негативных влияний во время переездов», — добавила Богданова.