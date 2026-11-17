17 ноября 2026, 10:24

Бизнесмен Гончаров: в хорошем ресторане не смешивают национальные кухни

Фото: iStock/zhudifeng

Основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров рассказал NEWS.ru, по каким признакам можно отличить по-настоящему хороший ресторан от заведения, которое лишь создает видимость качества. По его словам, ресторан высокого уровня никогда не сочетает в себе элементы разных национальных кухонь, поэтому следует отдавать предпочтение заведениям с ограниченной специализацией.





Ключевым признаком достойного ресторана Гончаров назвал наличие четкой ограниченной специализации. Когда в меню присутствует одно понятное направление, это свидетельствует о том, что шеф-повар знает свое дело и не распыляется на все подряд.





«Настоящий "красный флаг" — заведения, в которых смешались кухни всех стран мира: итальянская, японская, русская и еще несколько других. Это почти всегда признак того, что ни одно из этих направлений не будет сделано качественно. В погоне за разнообразием такие заведения теряют главное — вкус и профессионализм. Шеф-повар не может быть экспертом одновременно во всех мировых кухнях, а значит, качество страдает», — поделился основатель «Теремка».

«Внимательно изучите меню, оцените его структуру и специализацию. Если в нем нет четкого направления, а блюда перемешаны без системы, скорее всего, перед вами заведение, которое делает ставку на количество, а не на качество. Хороший ресторан всегда знает, в чем его сила, и не пытается быть всем для всех», — заключил Гончаров.