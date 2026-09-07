Эксперт по фэншуй Скуратова назвала ошибки в интерьере, которые портят сон

07 сентября 2026, 12:32

Фото: iStock/Olga Yastremska

Картины с хаотичными пятнами и телевизор в спальне негативно влияют на качество сна. Об этом предупредила астролог и эксперт по фэншуй Елена Скуратова.





Скуратова отметила, что при оформлении спальни следует помнить о ее основной функции — отдыхе, что требует акцента на энергии покоя инь. В разговоре с Москвой 24 она посоветовала не размещать здесь картины с изображением движущейся воды, таких как бурные водопады или штормовые волны, поскольку они насыщают пространство активной энергией ян, мешающей полноценному отдыху.



Кроме того, в спальне стоит избегать картин с агрессивными хищниками или сценами охоты, которые могут вызывать тревожные сны и мешать расслаблению. Подсознание продолжает фиксировать угрозу даже во сне, что негативно сказывается на качестве отдыха.





«Если телевизор все же очень хочется оставить именно в спальне, то желательно расположить его так, чтобы у тех, кто находится в кровати, взгляд не падал прямо на экран», — добавила Скуратова.