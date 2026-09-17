Эксперт по фэншуй Скуратова рассказала, какая посуда поможет худеть
Похудеть и поддержать здоровье поможет посуда голубого и белого цветов, а также с плавными линиями. Об этом рассказала астролог, эксперт по фэншуй Елена Скуратова.
В разговоре с Москвой 24 эксперт отметила, что при выборе посуды в первую очередь стоит обращать внимание на её форму. Лучшими вариантами считаются округлые плавные линии. Они символизируют гармонию и спокойствие, а также улучшают общее самочувствие и метаболизм.
«Также огромное значение имеет цвет. Для поддержания здоровья и фигуры предпочтительны естественные, спокойные оттенки. Оптимальным вариантом является белый, так как он связан с элементом Металла, отвечающим за структуру и дисциплину. Он поможет контролировать размер порций», — уточнила Скуратова.
Также, по её словам, подойдёт посуда голубого цвета. Она связана с элементом Воды, а значит успокаивает и помогает держать аппетит под контролем, а также поддерживать пищеварение. А вот красный и зелёный цвета, наоборот, будут усиливать аппетит. Однако в случае, если вся посуда белая, несколько ярких тарелок не помешают.
Скуратова также посоветовала выбирать посуду, выполненную из дерева, поскольку она символизирует жизненную силу. От пластика лучше отказаться. Считается, что в нем нет энергии ци, заключила эксперт по фэншуй.