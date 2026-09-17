Эксперт по фэншуй Скуратова рассказала, какая посуда поможет худеть

17 сентября 2026, 12:50

Фото: iStock/Irina Starikova

Похудеть и поддержать здоровье поможет посуда голубого и белого цветов, а также с плавными линиями. Об этом рассказала астролог, эксперт по фэншуй Елена Скуратова.





В разговоре с Москвой 24 эксперт отметила, что при выборе посуды в первую очередь стоит обращать внимание на её форму. Лучшими вариантами считаются округлые плавные линии. Они символизируют гармонию и спокойствие, а также улучшают общее самочувствие и метаболизм.





«Также огромное значение имеет цвет. Для поддержания здоровья и фигуры предпочтительны естественные, спокойные оттенки. Оптимальным вариантом является белый, так как он связан с элементом Металла, отвечающим за структуру и дисциплину. Он поможет контролировать размер порций», — уточнила Скуратова.