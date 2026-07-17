Эксперт по кадрам объяснила, можно ли звонить сотруднику в отпуске

17 июля 2026, 03:43

РИА Новости: Работодатель вправе звонить сотруднику в отпуске по рабочим вопросам

Фото: iStock/fizkes

Работодатель вправе связаться с сотрудником во время отпуска по рабочим вопросам, но только при условии, что это закреплено во внутренних документах компании. Однако иногда отклик становится обязательным, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя одной из кадровых компаний Приморского края Ирину Котлярову.





По словам эксперта, отпуск по закону является временем отдыха, когда работник свободен от выполнения своих обязанностей. Но деятельность компании в это время обычно не останавливается, и иногда возникает необходимость получить сведения от отсутствующего сотрудника.



Работодатель может официально прописать порядок таких коммуникаций в локальных актах. С этими правилами персонал знакомят под подпись ещё при приёме на работу, а для некоторых должностей даже включают в трудовой договор пункт об обязанности оставаться на связи в период отпуска.



При этом Котлярова подчеркнула, что сотрудник имеет полное право не брать трубку в нерабочее время – безусловный ответ требуется лишь в случае аварий, форс-мажоров или при предварительной договорённости. Чтобы минимизировать контакты во время отпуска, эксперт советует заранее планировать свободные дни с учётом загрузки предприятия, передавать текущие задачи коллегам и предупреждать клиентов.