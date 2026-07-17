Раскрыты самые перспективные направления для роста зарплат в IT

17 июля 2026, 07:24

Эксперт Цуцких: в ИТ зарплаты растут у специалистов грейда «тимлид» и выше

Фото: iStock/Tippapatt

Старший консультант по подбору персонала Екатерина Цуцких из Selecty сообщила, что быстрее рынка растут доходы тимлидов, DevOps- и MLOps-инженеров, а также разработчиков с компетенциями в машинном обучении. Об этом сообщает «Лента.ру».