Раскрыты самые перспективные направления для роста зарплат в IT
Старший консультант по подбору персонала Екатерина Цуцких из Selecty сообщила, что быстрее рынка растут доходы тимлидов, DevOps- и MLOps-инженеров, а также разработчиков с компетенциями в машинном обучении. Об этом сообщает «Лента.ру».
За последний год медианные зарплаты в IT увеличились в среднем на 4%. При этом ведущим сотрудникам в сферах ИИ, данных и внедрения ML-моделей работодатели стали предлагать на 10–15% больше. Middle-специалистам с опытом от трёх до шести лет в этих направлениях предлагают около 345 тысяч рублей ежемесячно. Для senior-кандидатов с опытом более шести лет медианный доход достигает 446 тысяч рублей.
Самый заметный скачок зафиксировали у Python-разработчиков уровня middle, знакомых с AI-инструментами. Их медианная зарплата за год выросла с 279 тысяч до 393 тысяч рублей — на 40%. Эксперт связала тренд с желанием компаний нанимать перспективных специалистов среднего уровня при сокращении бюджетов. Ручное тестирование, напротив, оказалось менее выгодным направлением. Доход опытных QA-инженеров за год снизился на 15%: с 336 тысяч до 285 тысяч рублей в месяц.
Тимлид — это технический руководитель команды разработки. Он не только пишет код или участвует в архитектурных решениях, но и распределяет задачи, помогает коллегам расти, следит за сроками и качеством результата, общается с менеджерами и другими подразделениями. DevOps-инженер отвечает за то, чтобы разработка, тестирование и запуск программ работали как единый автоматизированный процесс: настраивает серверы, облачную инфраструктуру, CI/CD, мониторинг и безопасность. Его задача — ускорить выпуск обновлений и снизить риск сбоев в работе сервисов.
MLOps-инженер выполняет похожую роль, но специализируется на продуктах с машинным обучением. Он помогает переводить ML-модели из экспериментов в стабильные рабочие системы: организует обучение и переобучение моделей, развёртывание, хранение данных и версий, контроль качества прогнозов и мониторинг ошибок. Такой специалист нужен компаниям, которые внедряют ИИ в реальные процессы — например, для рекомендаций товаров, распознавания изображений, оценки рисков или работы чат-ботов.
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