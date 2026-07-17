Суда в Японском море попросили помочь искать фрагменты пропавшего в Приморье вертолёта
Работающие в акватории Японского моря морские суда попросили содействовать в обнаружении обломков вертолёта, который пропал в Приморском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Морские спасательно-координационные центры во Владивостоке и Южно-Сахалинске передали это оповещение всем кораблям, находящимся на отрезке от Самарги до Тернея. Капитанам рекомендовали проявлять особую внимательность и докладывать о любых предметах, которые могут быть фрагментами воздушного судна.
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До этого спасатели уже обследовали прибрежные участки – специалисты «Приморской авиабазы» и сотрудники МЧС вместе прочесали береговую линию со стороны моря. Напомним, что вертолёт компании «Гранат» перестал выходить на связь 21 июня. На его борту находились женщина-пилот с многолетним опытом и лётчик-наблюдатель.
Экипаж выполнял штатное задание по облету территории для выявления возможных возгораний и задымлений. Сигналов о неполадках или нештатной ситуации не поступало. В связи с происшествием возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель двух человек.