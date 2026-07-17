Суда в Японском море попросили помочь искать фрагменты пропавшего в Приморье вертолёта

17 июля 2026, 05:43

Фото: iStock/camptoloma

Работающие в акватории Японского моря морские суда попросили содействовать в обнаружении обломков вертолёта, который пропал в Приморском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.





Морские спасательно-координационные центры во Владивостоке и Южно-Сахалинске передали это оповещение всем кораблям, находящимся на отрезке от Самарги до Тернея. Капитанам рекомендовали проявлять особую внимательность и докладывать о любых предметах, которые могут быть фрагментами воздушного судна.



