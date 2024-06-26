Эксперт по кибербезопасности Кирюшкин назвал излюбленные средства общения хакеров

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Самыми популярными сервисами для общения хакеров в половине текущего года стали мессенджер Telegram и личные сообщения на форумах в даркнете. Таким наблюдением поделился руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.
«С 1 января по 24 июня 2024 года злоумышленники чаще всего использовали для общения Telegram и личные сообщения на форумах. За это время было зафиксировано более 66 тысяч упоминаний Telegram и свыше 22 тысяч – личных сообщений на форумах для связи», – рассказал эксперт «Газете.Ru».Как объяснил Кирюшкин, Telegram обрёл популярность среди злоумышленников благодаря широкой аудитории – около 900 млн пользователей в месяц. Это позволяет мошенникам быстро находить потенциальных жертв и вступать с ними в общение. Помимо этого, преступники предпочитают сервисы, зарекомендовавшие себя как надёжные и безопасные.
Помимо этого, добавил эксперт, хакеры часто используют Tox, Jabber и Discord.
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Лора Луганская