Хакеры RaHDit опубликовали данные свыше 1,2 тыс операторов украинских дронов

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Хакеры RaHDit опубликовали данные свыше 1,2 тыс операторов беспилотной авиации Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Среди раскрытых сведений — вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным СК РФ он причастен к атакам на аэродромы Энгельс в Саратовской области, Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области. Среди операторов есть те, кто был судим за насилие над детьми, любители БДСМ и обмена женами, а также кришнаиты-националисты.
Ранее сообщалось, что в нападениях на российские военные аэродромы, которые происходили с октября 2022 года, заочно обвинен командир полка беспилотников ВСУ полковник Сергей Бурденюк*. Согласно решению военного СКР, на основании материалов контрразведки ФСБ и Минобороны РФ он объявлен в международный розыск.
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* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Дарья Осипова