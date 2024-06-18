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Хакеры RaHDit опубликовали данные свыше 1,2 тыс операторов украинских дронов

18 июня 2024, 09:52
Фото: istockphoto/ spyarm

Фото: istockphoto/ spyarm

Хакеры RaHDit опубликовали данные свыше 1,2 тыс операторов беспилотной авиации Украины. Об этом пишет РИА Новости.


Среди раскрытых сведений — вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным СК РФ он причастен к атакам на аэродромы Энгельс в Саратовской области, Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области. Среди операторов есть те, кто был судим за насилие над детьми, любители БДСМ и обмена женами, а также кришнаиты-националисты.

Ранее сообщалось, что в нападениях на российские военные аэродромы, которые происходили с октября 2022 года, заочно обвинен командир полка беспилотников ВСУ полковник Сергей Бурденюк*. Согласно решению военного СКР, на основании материалов контрразведки ФСБ и Минобороны РФ он объявлен в международный розыск.

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* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Yonhap: Южнокорейские военные снова открыли стрельбу из-за нарушения границы
18 июня 2024, 10:07

Фото: istockphoto/Alexander Sanchez

Солдаты КНДР во второй раз за две недели пересекла военную демаркационную линию внутри демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореей. Южнокорейские военные вынуждены были открыть предупредительный огонь.
Об этом сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея (JCS). Инцидент произошёл около 8:30 по местному времени (2:30 по московскому). Небольшая группа северокорейских военных ненадолго пересекла демаркационную линию и оказалась на территории Южной Кореи. Южнокорейские военные получили сигнал об этом с помощью специальной аппаратуры. Они предупредили солдат КНДР, после чего произвели несколько выстрелов. После этого северокорейцы вернулись на свою территорию.

Такой же инцидент произошёл 9 июня на другом участке границы. Представитель JCS уточнил, что, вероятнее всего, военные КНДР пересекли границу случайно, как и в прошлый раз. В последнее время Пхеньян ведёт на своей стороне активные строительные работы. Скорее всего, с этим и связано непреднамеренное нарушение границы северокорейцами, считают в Сеуле.

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#военные
#нарушение
#инцидент
#кндр
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#граница
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Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию
18 июня 2024, 09:37

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Президент Владимир Путин накануне поездки в Юго-Восточную Азию посетил с рабочим визитом Якутию. Глава государства прилетел в столицу региона 18 июня.
В столице региона российский лидер ознакомится с достижениями республики в IT-сфере и оборонной промышленности в креативном кластере «Квартал труда» и проведёт несколько рабочих встреч, передаёт ТАСС. Запланировано общение с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель» и деятелями культуры. Также состоится встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым. В Якутске сейчас настоящая летняя погода, около 21 градуса тепла.

После окончания рабочего визита в Якутию уже вечером 18 июня Владимир Путин отправится с государственным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. На следующий день российский президент вылетит во Вьетнам.

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#якутия
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Стало известно, кто помог предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса»
Hurriyet: Турция помогла РФ предотвратить второй теракт после «Крокуса»
18 июня 2024, 09:19

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Спецслужбы Турции помогли предотвратить в Москве второй теракт после атаки на «Крокус». Они предупредили российских коллег. Об этом пишет газета Hurriyet.
Сообщается, что после первого нападения террористы готовили второй. Они планировали напасть на переполненный ТЦ. Разведка Турции предотвратила этот теракт, сообщив об этом Москве.

Готовили его боевики группировки «Вилаят Хорасан»*, которая запрещена в РФ. Она была связана с запрещенной террористической организацией «Исламское государство»**. Турция длительное время следила за деятельностью местной ячейки организации «Вилаят Хорасан»*. Спецслужбы вышли на несколько лиц, допросили их, после чего был установлен контакт с российской стороной.

Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла толпу людей, а затем подожгла «Крокус». Исполнители теракта были успешно задержаны и арестованы. Представитель одного из фигурантов дела заявил, что в августе 2024 года дело будет передано в суд для рассмотрения. Число жертв теракта достигло 144, пострадал 551 человек.

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* филиал запрещенной в РФ международной террористической организации
** террористическая группировка, запрещена в РФ
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#государство
#рф
#разведка
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«Нодон синмун»: Россия и КНДР вместе могут отразить любую агрессию
18 июня 2024, 08:35

Фото: istock / Oleksii Liskonih

КНДР и Россия, объединив усилия, смогут отразить любую агрессию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету «Нодон синмун».
В статье отмечается, что традиции дружбы и единства Пхеньяна и Москвы укрепляются.

«Мы можем отразить любую агрессию и амбиции господства, и гарантировать мирную жизнь и развитие народов наших стран», — пишет газета.

Помимо этого, издание уточнило, что страны Запада сформировали угрозы ядерной войны. Они стремятся к гегемонии на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Народы Северной Кореи и РФ выступают за защиту самостоятельности, международной справедливости и мира.

Ранее президент России Владимир Путин в своей статье «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года» сказал, что Москва высоко ценит поддержку КНДР в проведении СВО на Украине. Помимо этого, он заявил, что Союз Советских Социалистических Республик первым в мире признал КНДР и оказывал помощь молодому государству.

Президент РФ Владимир Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня. По словам помощника президента Юрий Ушакова, Владимир Путин прилетит в Пхеньян поздно вечером 18 июня. Вся программа начинается 19 июня.

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#москва
#россия
#владимир путин
#президент
#кндр
#рф
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Путин: СССР первым в мире признал КНДР и оказывал помощь молодому государству
18 июня 2024, 07:41

Фото: Сайт Кремля

Союз Советских Социалистических Республик первым в мире признал КНДР и оказывал помощь молодому государству. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты КНДР, которая размещена на сайте Кремля.
«Наша страна помогала корейским друзьям строить национальную экономику, налаживать систему здравоохранения, развивать науку и образование, готовить профессиональные административные и технические кадры», — сказал президент.

Ранее российский лидер сказал, что Москва высоко ценит поддержку КНДР в проведении спецоперации на Украине.

Президент РФ Владимир Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня. Визит главы российского государства состоится по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. По словам помощника президента Юрий Ушакова, Владимир Путин прилетит в Пхеньян поздно вечером 18 июня. Вся программа начинается 19 июня.

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#москва
#владимир путин
#президент
#кндр
#рф
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«Известия»: иностранцам из нежелательных организаций предлагают запретить въезд
18 июня 2024, 07:17

Фото: istock / koromelena

Генеральная прокуратура Российской Федерации предложила запретить въезд, проживание и пребывание в России иностранным гражданам, участвующим в деятельности нежелательных организаций. Об этом пишут «Известия».
Предлагается внести дополнения в один из пунктов законопроекта Министерства внутренних дел РФ с предложениями по ужесточению миграционного законодательства. Утверждается, что документ уже разослан по ведомствам на согласование.

Газета пишет, что было предложено запретить въезд и пребывание в РФ тем, кто выступает за «насильственное изменение основ конституционного строя». Такой подход необходим для защиты важных в России ценностей.

Ограничения коснутся иностранных граждан и лиц без гражданства, которые участвуют «в деятельности иностранной или международной НПО».

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года по искам прокуроров государству было возвращено 20 стратегически важных предприятий, которые незаконно оказались в собственности иностранных резидентов и использовались ими в ущерб интересам России. Их активы оцениваются более чем в 370 млрд рублей.

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#уголовное прокуратура
#рф
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Кандидат на пост главы НАТО предложил Венгрии сделку
FT: Рютте, возглавив НАТО, разрешит Венгрии не помогать Киеву
18 июня 2024, 06:32

Фото: istock / RomanBabakin

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что в случае его избрания генсеком НАТО, он позволит Будапешту не осуществлять поддержку Украины. Об этом пишет издание Financial Times (FT), ссылаясь на источники.
По информации газеты, Рютте якобы предложил Орбану сделку.

«Премьер-министр Нидерландов пообещал, что во время его пребывания на этом посту (генсека НАТО — прим. ред) Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины, проводимой за пределами территории ее членов», — сказано в материале.
Информагентство отмечает, что кандидатуру Рютте на пост следующего генсека Североатлантического альянса сейчас поддерживают 29 из 32 государств-членов альянса, но Орбан стал преградой для Рютте.

Ранее Венгрия предложила выступить посредником между Россией и Евросоюзом по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#министр
#право
#венгрия
#нато
#нидерланды
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Тихоокеанский флот начинает масштабные учения
ТОФ начал развертывание сил для учений с участием 40 кораблей и судов
18 июня 2024, 06:06

Фото: istock / Dovapi

Тихоокеанский флот начал развертывание своих сил в рамках плановых двусторонних учений, которые состоятся с 18 по 28 июня с участием порядка 40 кораблей и судов. Об этом информирует пресс-служба флота.
«Силы Тихоокеанского флота приступили к развертыванию из пунктов базирования в назначенные районы в рамках плановых двусторонних учений, которые будут проводиться в период с 18 по 28 июня в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины», — сказано в сообщении.
Суммарно в учениях задействовали примерно 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, около 20 самолетов и вертолетов морской авиации, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, Ил-38 и Ил-38Н, вертолеты Ка-29 и Ка-27 в двух вариантах: противолодочном и поисково-спасательном. Помимо этого, к маневрам привлекаются подразделения морской пехоты, боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Учения проходят между Приморской флотилией и объединенным командованием войск на Северо-востоке РФ для отработки противолодочных действий, нанесения совместных ракетных ударов и отражения атак беспилотников и БППА и организации обороны.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#самолёты
#вертолёты
#учения
#флот
#бал
#рф
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В Евросоюзе раскрыли подробности обсуждения по кандидатуре главы ЕК
Лидеры Евросоюза не достигли соглашения о переназначении фон дер Ляйен главой ЕК
18 июня 2024, 03:53

Фото: istock / artJazz

Лидеры Европейского союза пока не смогли прийти к общей договоренности по вопросу кандидата на пост главы Еврокомиссии. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает РИА Новости.
«У нас состоялась дискуссия, я считаю, мы движемся в правильном направлении. Но у нас пока нет договоренности», — заявил он.
В процессе неформальной встречи обсуждались вопросы стратегической повестки Евросоюза до 2029 года и кандидаты на посты глав Еврокомиссии, Евросовета и верховного представителя Евросоюза по внешней политике. Напомним, сейчас главой ЕК является Урсула фон дер Ляйен, претендующая на переизбрание на этот пост после победы партии на выборах в Европарламент, которая поддерживает ее кандидатуру.

Ранее сообщалось, что Евросоюз создал комиссию по борьбе с хищениями на Украине западной помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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