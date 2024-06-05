Российские хакеры атаковали сайт компании, ремонтирующей танки для ВСУ

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Российские хакеры атаковали сайт испанской компании, занимающейся ремонтом немецких танков Leopard для украинской армии. Об этом сообщает местная газета Periodico.
Отмечается, что кибератаке подвергся сайт компании General Dynamics European Land Systems, производящей вооружения и занимающейся ремонтом военной техники.
Ресурс был недоступен 4 июня.
Представители компании подтвердили, что на их сайт действительно совершалась атака. Ответственность за это, по их словам, взяла на себя российская хакерская группировка NoName057.
Ранее российские хакеры взломали 100 украинских сайтов и разместили на них цитату президента Владимира Путина о братстве народов России и Украины.
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Ресурс был недоступен 4 июня.
Представители компании подтвердили, что на их сайт действительно совершалась атака. Ответственность за это, по их словам, взяла на себя российская хакерская группировка NoName057.
Ранее российские хакеры взломали 100 украинских сайтов и разместили на них цитату президента Владимира Путина о братстве народов России и Украины.
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Анастасия Чинкова