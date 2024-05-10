Хакеры взломали украинские телеканалы для трансляции парада на Красной площади

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Хакеры несколько раз за день взломали эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер» и показали парад Победы в Москве. Об этом сообщили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, передаёт «Детектор Медиа».
Отмечается, что мероприятие в российской столице транслировали на площадках средств массовой информации Украины с 10:00 до 10:18 по московскому времени. Уточняется, что украинские провайдеры переходили на IPTV — иной метод получения сигнала.
Ранее российские хакеры взломали украинские сайты и разместили поздравления с Днем Победы на них цитату президента РФ Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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