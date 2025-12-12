Эксперт по кибербезопасности предупредил о всплеске мошенничества перед Новым годом
Эксперт по кибербезопасности Саркис Шмавонян рассказал о главных схемах мошенников перед Новым годом. В это время люди совершают больше покупок и реже проверяют информацию, чем и пользуются злоумышленники.
В интервью «Газете.Ru» Шмавонян пояснил, что мошенники часто создают фейковых продавцов подарков в соцсетях. Они берут предоплату и исчезают.
«Перед покупкой важно проверять продавца, использовать безопасные способы оплаты и обращать внимание на отзывы и наличие юридической и контактной информации», — объяснил Саркис.Специалист сообщил о сайтах-двойниках, которые продают билеты на новогодние шоу. Он посоветовал покупать их только на официальных площадках. При этом нельзя открывать «поздравительные» ссылки от незнакомцев в мессенджерах — они могут красть данные.
Шмавонян добавил, что мошенники присылают фальшивые уведомления от доставки и просят код из SMS. Настоящие курьеры так не делают.