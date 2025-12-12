Термин «зажировка» официально внесли в состав русского языка благодаря манулу Тимофею
Термин «зажировка», обозначающий процесс создания жирового запаса у животных к зиме, официально включили в метасловарь русского языка. Об этом сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.
Эксперты портала «Грамота.ру» добавили слово «зажировка» в метасловарь, объяснив значение и происхождение термина. В пресс-службе зоопарка отметили, что изначально это понятие использовали зоологи и смотрители, когда говорили о мануле Тимофее.
Затем термин распространился среди журналистов и блогеров, став частью активного лексикона людей, интересующихся жизнью животных в зоопарке.
Ранее сообщалось, что манул из Московского зоопарка не смог залезть на дерево после зажировки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: