В России выпустили памятку по регистрации блогов в Роскомнадзоре
Блоги и интернет-каналы с числом подписчиков от десяти тысяч необходимо регистрировать в Роскомнадзоре. Такая норма начала действовать с 1 ноября 2024 года. В ведомстве выпустили памятку с пошаговой инструкцией по оформлению этой регистрации, сообщает пресс-служба РКН.
Регистрации подлежат блоги как на российских, так и на иностранных ресурсах.
«В перечень платформ, на которых размещаются подлежащие регистрации блоги, входят: YouTube, Rutube, TikTok, «Дзен», «Одноклассники», «ВКонтакте», Telegram, LiveJournal, Pinterest, Twitch, Discord, «Пикабу» и Yappy», — говорится в сообщении.Регистрация оформляется через портал «Госуслуги».
В ведомстве также отметили, что если блог принадлежит юридическому лицу, это следует учесть при регистрации.