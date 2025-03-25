Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Эксперт по лжи рассекретил схему мошенников, которая влияет на психику людей

Эксперт по лжи рассекретил схему мошенников, которая влияет на психику людей

Профайлер Анищенко: мошенники используют актерское мастерство и гипноз
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Буквально каждый день появляются новости об обманутых мошенниками горожанах. Люди отдают свои последние деньги, берут кредиты, однако все знают о том, что в современном пространстве доверять телефонным звонкам не стоит. Так почему появляются новые «жертвы», и как этого избежать?
Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов, НЛП и бизнес-тренер, предприниматель, блогер, автор книги «Ложь под микроскопом» Илья Анищенко в беседе с «Радио 1» заявил, что у мошенников всегда есть информация о «жертве».

«Это определенная социальная инженерия, то есть помимо того, что у них есть телефон, у них имеется база данных о родственниках, о проживании, о тратах в банке — это и есть первый крючок, которыми мошенники пользуются. Жертва думает, что раз человек знает многое, то он работает в спецслужбах. Но это не так», — сказал эксперт.

По его словам, мошенники — хорошие актеры, которые используют максимально убедительные интонации, слова и сценарии.

«У них есть определенная конверсия. Они могут использовать особенности гипнотической речи, когда вводят человека в транс. Там есть определенная методика, чтобы попасть в подсознание: сначала говорится несколько правдивых вещей для внушения, а потом начинают запугивать», — объяснил специалист.

Илья Анищенко подчеркнул, что мошенники всегда пытаются вызвать в жертве страх, а далее начинают торопить, не давая опомниться.

«Даже если человек помнил о всех способах мошенничества, немножко подустал и подзабыл, в момент разговора включится сильная эмоция страха, и все теряет суть. Дальше предпринимаются различные попытки убеждения: скидывают свое удостоверение, звонят по видео — начинают давить и доказывать свою правоту», — отметил профайлер.

Он добавил, что мошенническая схема похожа на телевизионную рекламу, когда сначала давят на больное, а потом якобы предлагают решение.

«Мы прекрасно понимаем, что это реклама, но это все равно на нас действует, это нами манипулирует, мы идем и покупаем то, что услышали в рекламе. Эмоции гораздо сильнее, чем сознательная часть нашего мозга», — заявил Анищенко.

В завершении беседы профайлер посоветовал установить на телефоны защиту от нежелательных звонков или приложения для определения номера. Особенно собеседник порекомендовал не брать звонки от незнакомых номеров.

Читайте также:

Родителям разъяснили, как оградить подростка от онлайн-вербовки

Подмосковным жителям рассказали о новой схеме мошенников

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью «лотереи» и перевода денег
#телефон
#страх
#телефоны
#мошенники
#реклама
#человек
#база
#информация
Врач Серджо Алфьери: Папа Римский мог умереть 28 февраля
25 марта 2025, 13:20

Фото: istockphoto/uzhursky

В последний день зимы нынешнего года состояние Папы Римского Франциска настолько ухудшилось, что он легко мог умереть. Об этом рассказал один из лечащих врачей главы Римско-католической церкви Серджо Алфьери.
В разговоре с итальянским изданием Corriere della Sera он напомнил, что к тому времени понтифик уже две недели находился в больнице имени Агостино Джемелли, куда он поступил для лечения бронхита. В ночь на 28 февраля у папы случился бронхиальный спазм.

«Мы понимали, что ситуация критическая и мы можем его потерять. Нам пришлось выбирать: остановиться и отпустить его или сделать усилия и попробовать все возможные лекарства и методы лечения, рискуя повредить другие органы», — рассказал доктор Алфьери.

Спазм сопровождался сильным приступом рвоты и её вдыханием, что сильно повредило дыхательную систему понтифика. В конце концов врачи решили провести ему очистку бронхов с неинвазивной искусственной вентиляции легких.

К 10 марта состояние Франциска улучшилось, а 16 числа Ватикан обнародовал его первую после госпитализации фотографию. 23 марта понтифик вышел на балкон больницы, чтобы провести традиционное воскресное благословение, а затем был выписан из лечебного учреждения.

Читайте также:

Папа Римский впервые записал обращение верующим после госпитализации

Гвардия Швейцарии ответила на информацию о подготовке похорон папы Римского

Папа Римский подверг критике Трампа и Харрис
#врачи
#лекарства
#балкон
#ночь
#больницы
#церковь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мошенники используют образ Юры Борисова для рекламы игр, обещающих лёгкий заработок
Аферисты используют образ Юры Борисова для рекламы лёгкого заработка через игры
25 марта 2025, 13:08

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мошенники начали активнее следить за культурной повесткой и использовать образы звёзд для рекламы лёгкого заработка в играх. Об этом компания F6 сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что специалисты обнаружили целую серию соответствующих постов в социальных сетях. Кликбейтный заголовок одного из них гласил: «Юра Борисов не получил Оскар и теперь уйдёт из кино?».

При переходе по ссылке пользователь оказывается в Telegram-приложениях, в которых зарабатывается игровая валюта. По заверениям аферистов, выигранные средства затем можно перевести в рубли, однако на деле «игрок» просто теряет деньги.

Пока что были обнаружены только две такие игры – MeowCraft и «Наш слон», для рекламы которых, помимо образа Борисова, используются также Никита Кологривый, Анна Хилькевич и даже Киану Ривз.

Читайте также:

Родителям разъяснили, как оградить подростка от онлайн-вербовки

Боец ВС РФ узнал об оформленном на него микрозайме на СВО

«Самый дорогой монолог»: Мошенники обманули звезду Comedy Club на миллионы рублей
#мошенники
#игры
#telegram
#деньги
#валюта
#специалисты
#онлайн
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Исследование: большинство россиян заявили, что постоянно сталкиваются с ИИ
25 марта 2025, 13:06

Фото: istockphoto/Sashkinw

Большинство россиян заявили, что в повседневной жизни постоянно сталкиваются с искусственным интеллектом, в том числе устройствами «умного» дома. К соответстсвующим выводам пришло исследование агентства «Акварель Ресерч». Многие отнесли к ИИ автономный транспорт, системы оплаты в нем и роботов-курьеров.
«Для них очевидно, что он используется в голосовых помощниках, генерирует картинки и обрабатывает фото, представлен в чат-ботах самыми разными организациями — банками, сотовыми операторами. Многие респонденты активно увлечены устройствами «умного» дома: колонки, робот-пылесос, лампочки, смарт-часы однозначно воспринимаются как ИИ», — приводят «Известия» сообщение экспертов.
Вместе с тем в Роскачестве назвали связанные с ИИ профессии, которые будут востребованы в России через 10 лет. В беседе с «Газетой.Ru» главный менеджер по персоналу департамента организационного развития ведомства Ирина Шульженко указала на разработчиков и операторов ИИ-систем, а также на экспертов по big data, способных обрабатывать большие массивы данных.
«Третья ключевая профессия будущего — специалисты по кибербезопасности. С ростом цифровых данных увеличиваются и риски утечек, поэтому защита информации станет критически важной», — отметила Шульженко.
Читайте также:

Лера Кудрявцева воспользовалась нейросетью и стала жертвой аферистов

В новой школе Реутова внедрили искусственный интеллект

DeepSeek: что это такое, чем отличается от ChatGPT и как им пользоваться
#часы
#профессия
#защита
#робот
#фото
#специалисты
#дома
#профессии
#чат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«У него серьезное заболевание»: адвокат Ефремова сделал неожиданное заявление
Адвокат Падалко: о возвращении Ефремова в кино нет речи, он серьезно болен
25 марта 2025, 13:03

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Антон Вергун)

О возвращении актера Михаила Ефремова в кино после условно-досрочного освобождения речи пока не идет. Об этом заявил его адвокат Юрий Падалко, отметив, что артист готовится проходить лечение от ХОБЛ.
«Сейчас он займется лечением. Действительно, у него серьезное заболевание — ХОБЛ [хроническая обструктивная болезнь легких]», — заявил правозащитник в беседе с Ruptly.
Тем временем адвокат Александр Добровинский, который представлял сторону потерпевших в деле о ДТП Михаила Ефремова, выразил надежду, что актер смог завязать с алкоголем. В разговоре с «Газетой.Ru» юрист заявил, что вместе с Ефремовым должен был бы отсидеть и его бывший защитник Эльман Пашаев.
«Знаете, о чем я сожалею? Только об одном, что они не были в одной колонии с Пашаевым. Им было бы о чем поговорить за несколько лет, особенно Ефремову, высказать пошагово все, что он о нем думает и о его защите. Конечно, жалко, но я думаю, что все впереди. Рано или поздно все выходят из колонии», — поделился он.
Читайте также:

Гоша Куценко расплакался, узнав об освобождении Михаила Ефремова из колонии

«Его будут очень много снимать»: Алексей Учитель предрек успех выходящему из колонии Михаилу Ефремову

«Алкоголик, наркоман и убийца»: Певица Вика Цыганова осудила освобождение Ефремова по УДО
#дтп
#учитель
#актёр
#юрист
#адвокат
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Карьерный эксперт назвала главный тренд на рынке труда в России
Карьерный эксперт Чукина назвала рабочие профессии трендом на рынке труда
25 марта 2025, 12:53

Фото: istockphoto/ilkercelik

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина назвала рабочие специальности главным трендом на рынке труда в России. По ее словам, спрос не ограничивается одной лишь промышленной отраслью.
«Такие работники нужны в строительстве, сфере транспорта и логистики, ЖКХ. Сегодня каждая третья вакансия на рынке труда Москвы — предложение для квалифицированных рабочих. <…> Мы также прогнозируем, что в ближайшие годы обучение в колледжах станет еще более востребованным», — пояснила эксперт в беседе с RT.
В то же время Минтруд РФ опубликовал прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы, где отметил сферы с ожидаемым ростом и ожидаемым спадом спроса. В разговоре с Общественной Службой Новостей карьерный консультант Ильниз Валинуров прокомментировал данные исследования. По его словам, прогнозы на спрос на рынке труда дальше, чем на год — являются популизмом.
«Они перечисляют персональные услуги, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение — это очень общие категории. Логистика действительно растет. Гостиничный бизнес и общепит — да, есть программы развития внутреннего туризма. Россияне больше путешествуют по стране, понимая, что в России много интересного», — считает собеседник издания.
Читайте также:

Эксперт раскрыл секрет, как привить зумерам любовь к работе

HR-эксперт объяснил, почему зумеры не боятся увольнений

HR-эксперт раскрыла, как часто россияне стали менять работу
#жкх
#эксперт
#бизнес
#производство
#хранение
#данные
#прогноз
#любовь
#общепит
#услуги
#обучение
#спрос
#россияне
#минтруд
#работники
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате