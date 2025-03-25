Эксперт по лжи рассекретил схему мошенников, которая влияет на психику людей

Буквально каждый день появляются новости об обманутых мошенниками горожанах. Люди отдают свои последние деньги, берут кредиты, однако все знают о том, что в современном пространстве доверять телефонным звонкам не стоит. Так почему появляются новые «жертвы», и как этого избежать?