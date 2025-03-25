Эксперт по лжи рассекретил схему мошенников, которая влияет на психику людей

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Буквально каждый день появляются новости об обманутых мошенниками горожанах. Люди отдают свои последние деньги, берут кредиты, однако все знают о том, что в современном пространстве доверять телефонным звонкам не стоит. Так почему появляются новые «жертвы», и как этого избежать?
Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов, НЛП и бизнес-тренер, предприниматель, блогер, автор книги «Ложь под микроскопом» Илья Анищенко в беседе с «Радио 1» заявил, что у мошенников всегда есть информация о «жертве».
По его словам, мошенники — хорошие актеры, которые используют максимально убедительные интонации, слова и сценарии.
Илья Анищенко подчеркнул, что мошенники всегда пытаются вызвать в жертве страх, а далее начинают торопить, не давая опомниться.
Он добавил, что мошенническая схема похожа на телевизионную рекламу, когда сначала давят на больное, а потом якобы предлагают решение.
В завершении беседы профайлер посоветовал установить на телефоны защиту от нежелательных звонков или приложения для определения номера. Особенно собеседник порекомендовал не брать звонки от незнакомых номеров.
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«Это определенная социальная инженерия, то есть помимо того, что у них есть телефон, у них имеется база данных о родственниках, о проживании, о тратах в банке — это и есть первый крючок, которыми мошенники пользуются. Жертва думает, что раз человек знает многое, то он работает в спецслужбах. Но это не так», — сказал эксперт.
По его словам, мошенники — хорошие актеры, которые используют максимально убедительные интонации, слова и сценарии.
«У них есть определенная конверсия. Они могут использовать особенности гипнотической речи, когда вводят человека в транс. Там есть определенная методика, чтобы попасть в подсознание: сначала говорится несколько правдивых вещей для внушения, а потом начинают запугивать», — объяснил специалист.
Илья Анищенко подчеркнул, что мошенники всегда пытаются вызвать в жертве страх, а далее начинают торопить, не давая опомниться.
«Даже если человек помнил о всех способах мошенничества, немножко подустал и подзабыл, в момент разговора включится сильная эмоция страха, и все теряет суть. Дальше предпринимаются различные попытки убеждения: скидывают свое удостоверение, звонят по видео — начинают давить и доказывать свою правоту», — отметил профайлер.
Он добавил, что мошенническая схема похожа на телевизионную рекламу, когда сначала давят на больное, а потом якобы предлагают решение.
«Мы прекрасно понимаем, что это реклама, но это все равно на нас действует, это нами манипулирует, мы идем и покупаем то, что услышали в рекламе. Эмоции гораздо сильнее, чем сознательная часть нашего мозга», — заявил Анищенко.
В завершении беседы профайлер посоветовал установить на телефоны защиту от нежелательных звонков или приложения для определения номера. Особенно собеседник порекомендовал не брать звонки от незнакомых номеров.
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Анастасия Панченко