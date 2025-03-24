Родителям разъяснили, как оградить подростка от онлайн-вербовки

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В России с 2022 года участились случаи поджогов объектов энергетики, связи, транспортных узлов и другой стратегически важной инфраструктуры. Значительную часть этих преступлений совершают подростки. Следствие и суд часто классифицируют их как диверсию или терроризм. Преступники часто втягивают в эти схемы несовершеннолетних.
На сайте объясняем.рф со ссылкой на рекомендации Альянса по защите детей в цифровой среде объясняется, как защитить ребёнка от интернет-вербовщиков.
Между тем подобные действия являются уголовно наказуемыми. Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет по общему правилу, а по ряду статей – с 14. При этом закон проводит черту между двумя видами правонарушений: уничтожением либо повреждением имущества и диверсией. Они очень похожи.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога с ущербом от 5 тыс. рублей может повлечь наказание в виде исправительных работ или лишения свободы на срок до 5 лет. Впрочем, наказание могут заменить на условное.
Если эти действия направлены на подрыв экономической безопасности и обороноспособности России, то они расцениваются как диверсия. Такое преступление карается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.
Аналогичные деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, влекут лишение свободы уже на срок от 12 до 20 лет.
Наказанием за содействие диверсионной деятельности станет лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Терактом считается совершение поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий для дестабилизации деятельности органов власти.
Если заказ приходит с территории иностранных государств и исполнитель в России используется втёмную, то есть не знает реальной цели задания, это не освобождает его от ответственности. Исполнителю может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Однако родители могут защитить ребёнка от вербовки. Рекомендуется установить на смартфон или ноутбук детей помоложе программу родительского контроля, чтобы ограничить доступ к подозрительным источникам. В подростковом возрасте главное – наладить доверительное общение в семье.
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«Дети и подростки – самая уязвимая категория пользователей соцсетей. Их способность быстро осваивать компьютерные технологии не всегда означает соблюдение правил информационной безопасности. Многие бессознательно становятся жертвами манипуляций», – говорится в материале.Коммуникацию злоумышленники налаживают через соцсети и мессенджеры. Злоумышленники могут создавать видимость дружеского общения, предлагать помощь в учебе, финансовую поддержку или просто знакомство по интересам. Но постепенно эти предложения превращаются в запросы на выполнение незаконных действий.
«Один из самых распространённых видов преступлений с участием подростков — порча объектов инфраструктуры. Жертвам даётся поручение, которое кажется простым: отыскать сообщников, распределить роли, выбрать объект для поджога и продумать план проникновения на объект. По указке вербовщиков жертва покупает компоненты горючей смеси. При этом преступники используют различные психологические приёмы, обещают быстрый заработок или увлекательный квест, рост популярности в соцсетях», – предупредили эксперты.Самая распространённая мотивация – заработок. За поджог базовых станций сотовой связи, релейных шкафов на железной дороге, транспорта или других объектов подросткам обещают до 30 тыс. рублей.
Между тем подобные действия являются уголовно наказуемыми. Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет по общему правилу, а по ряду статей – с 14. При этом закон проводит черту между двумя видами правонарушений: уничтожением либо повреждением имущества и диверсией. Они очень похожи.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога с ущербом от 5 тыс. рублей может повлечь наказание в виде исправительных работ или лишения свободы на срок до 5 лет. Впрочем, наказание могут заменить на условное.
Если эти действия направлены на подрыв экономической безопасности и обороноспособности России, то они расцениваются как диверсия. Такое преступление карается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.
Аналогичные деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, влекут лишение свободы уже на срок от 12 до 20 лет.
Наказанием за содействие диверсионной деятельности станет лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Терактом считается совершение поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий для дестабилизации деятельности органов власти.
Если заказ приходит с территории иностранных государств и исполнитель в России используется втёмную, то есть не знает реальной цели задания, это не освобождает его от ответственности. Исполнителю может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Однако родители могут защитить ребёнка от вербовки. Рекомендуется установить на смартфон или ноутбук детей помоложе программу родительского контроля, чтобы ограничить доступ к подозрительным источникам. В подростковом возрасте главное – наладить доверительное общение в семье.
«Родители должны разъяснить подростку, что предложение лёгких денег от неизвестных в соцсетях, группах и мессенджеров связано с чем-то опасным и незаконным. Объясните, что такие действия изменят жизнь к худшему. Избегайте банальных страшилок, постарайтесь ссылаться на реальные истории о сверстниках. Объясните, что о попытках вербовки нельзя молчать, даже если онлайн-собеседник угрожает или просит сохранить общение с ним втайне от взрослых», – советуют эксперты.Если ребенок рассказал о попытке вербовки, необходимо обратиться в правоохранительные органы.
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Лора Луганская