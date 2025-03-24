Родителям разъяснили, как оградить подростка от онлайн-вербовки

В народном календаре 25 марта отмечается Феофанов день. Наши предки полагали, что к этому времени снег полностью сходит с земли, а почва оттаивает. В этот день православные христиане почитают память святого преподобного Феофана Исповедника. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».