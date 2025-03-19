Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью «лотереи» и перевода денег

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Мошенники начали использовать новую схему, в которой россиянам предлагается за вознаграждение или процент от «выигрыша» в якобы лотерее переводить деньги «победителям». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.
Преступники предлагают гражданам за вознаграждение переводить средства «победителям» или обналичивать деньги. На деле такие действия помогают злоумышленникам легализовать незаконно полученные финансы.
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«Дропперам (т.е. подставным лицам, которые участвуют в преступных схемах) предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег «победителям» лотерей или обналичивание средств за небольшую плату», — уточняется в отчёте Центра.Таким образом аферисты также могут незаметно заниматься передвижением денежных средств, похищенных у других людей. Жертвам обещают процент за помощь, однако никакой лотереи не существует — люди переводят собственные средства на счета мошенников, теряя их безвозвратно.
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Мария Моисеева