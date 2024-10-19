Эксперт по найму Кладов объяснил опасения по поводу оттока трудовых мигрантов

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Эксперт по миграционной повестке и найму персонала Андрей Кладов заявил, что массовый отток трудовых мигрантов может ударить по мигрантозависимым отраслям труда, которые какое-то время будут испытывать острую нужду в работниках.
«Эксперты выражают серьёзные опасения по поводу этого процесса. Если миграционный отток продолжится, дефицит рабочей силы станет ещё более серьёзной проблемой. Для россиян условия труда на линейных позициях зачастую оказываются неприемлемыми. Это может привести к трудностям во всех отраслях, зависящих от мигрантов», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
До этого сообщалось, что губернатор Кузбасса Илья Середюк подписал постановление, согласно которому в следующем году иностранные граждане не смогут работать в некоторых профессиях на территории региона.
«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Кемеровской области – Кузбасса, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по видам экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической деятельности», — приводит «Сiбдепо» текст соответствующего документа.
Ранее сообщалось, что в Омской области запретят работать иностранным гражданам в семи сферах по патентам.
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