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Эксперт по найму Кладов объяснил опасения по поводу оттока трудовых мигрантов

19 октября 2024, 15:51
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Эксперт по миграционной повестке и найму персонала Андрей Кладов заявил, что массовый отток трудовых мигрантов может ударить по мигрантозависимым отраслям труда, которые какое-то время будут испытывать острую нужду в работниках.
«Эксперты выражают серьёзные опасения по поводу этого процесса. Если миграционный отток продолжится, дефицит рабочей силы станет ещё более серьёзной проблемой. Для россиян условия труда на линейных позициях зачастую оказываются неприемлемыми. Это может привести к трудностям во всех отраслях, зависящих от мигрантов», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

До этого сообщалось, что губернатор Кузбасса Илья Середюк подписал постановление, согласно которому в следующем году иностранные граждане не смогут работать в некоторых профессиях на территории региона.



«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Кемеровской области – Кузбасса, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по видам экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической деятельности», — приводит «Сiбдепо» текст соответствующего документа.

Ранее сообщалось, что в Омской области запретят работать иностранным гражданам в семи сферах по патентам.

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Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах
SHOT: погибших при дрейфе в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах
19 октября 2024, 16:05

Фото: iStock/dragana991

Сергея и Илью Пичугиных, погибших при двухмесячном дрейфе на лодке «Байкат 470» в Охотском море, похоронят в разных городах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, Сергея Пичугина похоронят в Улан-Удэ, а его 15-летнего сына Илью — в Красноярске, где он жил с матерью.

Ранее члены семьи организовали поиски собственными силами и потратили на обращения к специалистам порядка 450 тысяч рублей.

Напомним, 14 октября рыбаки сняли с дрейфовавшей неподалеку от Камчатки лодки человека. Им оказался 45-летний Михаил Пичугин. Вместе с ним находились тела его брата Сергея и племянника Ильи, которые не смогли пережить 67 дней дрейфа в море.

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Появилась информация о том, как россиянин, дрейфовавший два месяца в Охотском море, выжил
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Киберэксперт Голубчиков причины уязвимости смартфона для взломщиков
Киберэксперт Голубчиков предупредил об опасности экономии мобильного трафика
19 октября 2024, 15:06

Фото: iStock/Shutthiphong Chandaeng

Эксперт «МегаФона» Александр Голубчиков заявил, что причинами, по которым смартфон становится уязвимым для злоумышленников, являются экономия мобильного трафика и привычка не отключать свой Wi-Fi при выходе из дома.
Он пояснил, что злоумышленники могут перехватывать данные пользователей через общедоступный Wi-Fi.

«Киберпреступники могут считывать, изменять или красть конфиденциальную информацию, такую как пароли и номера карт. Поскольку любой может подключиться к общедоступной сети Wi-Fi, невозможно точно определить, кто может просматривать или перехватывать ваши данные в интернете», — прояснил в беседе с «Известиями» Голубчиков.

Также, по его словам, угрозу представляют и поддельные сети Wi-Fi, созданные киберпреступниками.

А эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин также рекомендовал стараться как можно меньше подключаться к общественному Wi-Fi и рассказал, как обезопасить домашний.

«Нужно стараться не подключаться к общественным Wi-Fi, которые не защищены авторизацией. При первом подключении к домашнему Wi-Fi у вас на компьютере появляется сообщение: «Разрешить ли другим устройствам в сети видеть ваше устройство?» Если открыт доступ к медиа и каким-то файлам, то человек, который взломал сеть, может увидеть устройство и что-то либо скопировать, либо закинуть вирус. Поэтому свою сеть и файлы внутри неё лучше запаролить», — прокомментировал в беседе с RT Курочкин.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявлял, что кибермошенники используют социальную инженерию как основной инструмент, играя на страхе человека.

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Ефимов: в Краснопахорском районе Москвы построят детскую школу искусств
19 октября 2024, 14:58

Владимир Ефимов (фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства)

В Краснопахорском районе Троицкого округа Москвы построят детскую школу искусств площадью порядка 300 квадратных метров. Об этом сообщил Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов. По его данным, учреждение рассчитано на одновременное пребывание до 250 человек, что означает большее общее количество учеников.
«В поселке Щапово планируется строительство детской школы искусств площадью около трех тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано на одновременное пребывание до 250 человек. Реализация проекта создаст на территории района до 50 дополнительных рабочих мест», — пояснил он.
Ефимов добавил, что сейчас начались проектно-изыскательные работы, а полностью открыть детскую школу искусств рассчитывают в 2028 году.

Высота школы составит три этажа. Внутри планируют обустроить зрительные залы, центр раннего развития для детей, классы скульптуры, музыки, живописи и рисунка. Также там разместят звукозаписывающую студию, компьютерный класс, библиотеку, буфет, гардероб и медкабинет.

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Синоптик Шувалов спрогнозировал задорную погоду на следующей неделе в Москве
19 октября 2024, 14:49

Фото: iStock/yulenochekk

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на следующей неделе москвичей ждёт хорошая погода с подрастающей даже ночью температурой.
«Мы начнём неделю очень задорно, с дневной температурой плюс 11-13°C. Ночные температуры тоже подрастут. Сегодняшней ночью было -4,5°C. Таких значений температуры ночью и утром уже не будет», — прояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Шувалов.

А ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что эти выходные для жителей Московского региона в плане погоды будут очень комфортными.

«Солнце сегодня будет светить, и температура воздуха повысится в субботу до 7-9°С, а в области до 5-10°С. Ветер, хоть и северо-западный, но не очень сильный. То есть комфортность погоды будет высокая. В воскресенье ночь станет теплее, чем прошедшая, — в Москве 2-4°С, и по области не прогнозируется отрицательных значений температуры», — прокомментировала в беседе с RT Позднякова.

Ранее Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявлял, что прогноз на ближайшие дни достаточно благоприятный.

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«Русские люди Родиной не торгуют»: На карьере SHAMAN поставили крест
Общественница Кузнецова: SHAMAN загубил карьеру регистрацией товарного знака
19 октября 2024, 14:31

SHAMAN (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Руководитель общественной организации «Мы есть русские» Светлана Кузнецова заявила, что певец SHAMAN загубил свою карьеру, решив подать заявку на регистрацию товарного знака «Я русский». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Общественница отметила, что сейчас всё, что остаётся исполнителю — молчать, поскольку его извинениям никто не поверит.
«Русские люди Родиной не торгуют. Называть себя русским и при этом пытаться извлекать из этого гордого звания прибыль, деньги — это плохое воспитание. Очень жаль, что именно Ярослав пошёл на этот шаг», — добавила Кузнецова.

Она подчеркнула, что долгое время не могла в это поверить. Примечательно, что общественники движения «Ветераны России» подали обращение в Роспатент, чтобы певцу отказали в товарном знаке «Я русский».

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Собянин: пандемия коронавируса показала эффективность здравоохранения в России
19 октября 2024, 14:26

Сергей Собянин (фото: сайт Кремля)

Пандемия коронавируса стала «экзаменом» и показала эффективность системы здравоохранения в России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума. По его словам, медицинская помощь в стране оказалась лучше, чем в Германии, США и Великобритании.
«Здравоохранение не критикуют только, извините меня, ленивые, и мы всегда, сравнивая нас с другими странами – «а там вот где-то очень хорошо, в Америке хорошо, в Германии хорошо, в Великобритании хорошо, а у нас плохо», — поделился он.
Однако, когда мир накрыла пандемия COVID-19, подчеркнул Собянин, выяснилось, что в этих странах люди не могли рассчитывать на элементарную медицинскую помощь.
«Для того, чтобы понять, надо было пройти этот экзамен, и оказалось, что ни в Германии, ни в Америке, ни <...> в Великобритании оказались неспособными оказать своим гражданам своевременную медицинскую помощь во время ковида, просто неспособны. Миллионы людей не могли дозвониться до врачей, вызвать на дом, получить лекарства, получить необходимую помощь. У нас такого не было», — отметил градоначальник.
Мэр также добавил, что Россия во времена пандемии тоже столкнулась с большим количеством проблем, оказалась в кризисной ситуации, однако по итогу справилась. И результат, по его мнению, продемонстрировали не абстрактные показатели в виде количества новых больниц, поставок аппаратов МРТ, а общая слаженная работа всей системы здравоохранения.
«Сложно, тяжело, но справились <...>, все же познается в сравнении. И вопрос не в абстрактных показателях, по которым у нас проекты сверстали, больницы построили, столько-то МРТ поставили и тому подобное. Система работает или не работает — вот этот экзамен на прочность мы прошли», — заключил он.
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Продажи товаров для квадроберов выросли почти на 5 тысяч процентов
РБК: продажи товаров для квадроберов выросли на 4,8 тысячи процентов
19 октября 2024, 14:10

Фото: iStock/Diy13

Продажи товаров для квадроберов на Wildberries выросли на 4,8 тысячи процентов. Об этом информирует РБК со ссылкой на объединенную компанию Wildberries и Russ.
В компании отметили, что причины такого роста заключаются в эффекте низкой базы 2023 года, когда спрос на подобные товары был точечным, а на сегодняшний день приобрел более массовый характер. Уточняется, что абсолютный рекорд продаж был достигнут в мае этого года.

В настоящее время на маркетплейсе присутствует около 1,5 тысячи товаров, в которых как-либо фигурирует слово «квадробер».

Ранее сообщалось, что на российских маркетплейсах стали продаваться корма для квадроберов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Письмо патриарха Кирилла начнут выдавать беременным россиянкам
Письмо патриарха Кирилла начнут выдавать беременным в 16 регионах России
19 октября 2024, 13:51

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: сайт Кремля)

Письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла начнут выдавать беременным россиянкам в 16 регионах страны. Об этом заявила организатор акции — руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина, передает РИА Новости.
По словам Москвитиной, в государственных женских консультациях беременным при первом приеме дарят «папку помощи», в которую входят: письмо-поздравление от главы региона, главы местной митрополии, и буклет, в котором описаны виды поддержки беременных и родивших женщин. Уточняется, что теперь в папку помощи будут вкладывать именное письмо от патриарха Кирилла.

В нем священнослужитель благословляет женщину и ребенка, а также желает им здоровья, мира и милостей от Иисуса Христа.

Ранее научный сотрудник МОНИИАГ Мария Игнатьева развеяла мифы о партнёрских родах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В кафе Киева разразился скандал из-за русской речи
«Страна.ua»: Украинка в Киевском кафе оскорбилась, услышав русскую речь
19 октября 2024, 13:37

Фото: iStock/ nito100

Киевлянка, обедавшая в заведении быстрого питания, устроила скандал, когда услышала русскую речь посетителей за соседним столиком.
Девушка бурно отреагировала на услышанное и в грубой форме сделала замечание молодым людям.
По мнению киевлянки на Украине «все плохо» лишь из-за того, что они используют русскую речь.
«Если бы вы не говорили по-русски, было бы все нормально. Потому что Украина начинается с каждого из вас», — заявила недовольная посетительница.

В начале октября 2024 года министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал введение запрета русского языка в школах. Детям не будет разрешено говорить по-русски даже в перерывах между уроками.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Сейф Маганго отметил, что их организация не поддерживает дискриминацию языков меньшинств в общественной жизни государства и выступает резко против нее. Сейф Маганго также сказал, что внимательно наблюдает за ситуацией ​на Украине.

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