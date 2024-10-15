Мигрантам в Омской области запретили работать в образовании, такси и торговле

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В Омской области запретят работать иностранным гражданам в семи сферах по патентам. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.
«Подписал указ, запрещающий привлекать к работе иностранных граждан с трудовыми патентами в пассажирских перевозках, образовании, здравоохранении, торговле», — написал Хоценко в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что мигранты не смогут работать на производстве лекарственных препаратов и продуктов, в сферах охоты и предоставлении социальных услуг.
Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов, принят. По его словам, «за» проголосовали 407 депутатов, против — 0, воздержались — 0.
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