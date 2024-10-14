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Большинство россиян считают, что в их регионах слишком много мигрантов

РБК: 80 процентов россиян считают, что в регионах проживает много мигрантов
14 октября 2024, 08:56
Фото: istock/Anze Furlan / psgtproductions

Фото: istock/Anze Furlan / psgtproductions

Согласно опросу, проведенному платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, 80% россиян считают, что в их регионах проживает слишком много трудовых мигрантов. Этот показатель увеличился на 21 процентный пункт за последний год. Об этом информирует РБК.
Наибольшее недовольство по поводу количества мигрантов выражают респонденты из следующих сфер: транспорт и логистика (92%), автобизнес (91%), безопасность (89%) и строительство (85%). В то же время лишь 12% опрошенных считают количество трудовых мигрантов адекватным, а 4% полагают, что их могло бы быть и больше.

58% респондентов уверены, что мигрантов нанимают на вакансии, условия которых не подходят для местных жителей. Около 59% считают, что труд мигрантов обходится работодателям дешевле, а половина опрошенных предполагает, что нанимать мигрантов выгоднее из-за сложности защиты их прав в России.



Почти две трети (62%) участников опроса утверждают, что трудовая миграция наносит вред российским регионам, тогда как только 13% видят в ней пользу. 56% респондентов считают, что мигранты занимают рабочие места, которые могли бы занять местные жители. При этом 39% россиян готовы занять такие вакансии, тогда как 28% к этому не готовы.

Ранее сообщалось, что власти Приморского края намерены в следующем году запретить мигрантам работать по патентам по 41 виду экономической деятельности, включая перевозку пассажиров, такси, логистику и курьерскую деятельность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#труд
#вакансии
#рабочие места
#мигранты
#рф
За 3 года в Москве построят 7 млн кв м жилья по программе реновации
14 октября 2024, 09:14

Фото: сайт Кремля

За три года в Москве построят 7 млн кв м жилья по программе реновации. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«На ее реализацию в проекте бюджета на три года мы заложили 1,2 трлн рублей», — написал он.

В рамках программы реновации на 2025–2027 годы запланировано строительство объектов социальной инфраструктуры и комплексное благоустройство городской среды.

Помимо этого, также будет продолжена программа «Мой район», в которой особое внимание будет уделено озеленению, обновлению освещения, дорожного покрытия, остановок общественного транспорта и подъездов к жилым домам, а также другим аспектам благоустройства.

В рамках столичной программы комплексного развития территорий будет создана необходимая инфраструктура для дальнейшего развития мегаполиса. С привлечением инвесторов Москва планирует возводить современные жилые комплексы и промышленные объекты на месте старых промышленных зон и недостаточно эффективно используемых территорий, что позволит создать новые рабочие места.

Ранее сообщалось, что из бюджета Москвы в 2025 году будет выделено свыше 88 миллиардов рублей на обновление городского транспорта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#москва
#строительство
#благоустройство
#радио 1
#рабочие места
#инфраструктура
#программа
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Благодаря «Социальной ипотеке» учитель информатики приобрела собственную квартиру
14 октября 2024, 09:14

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Участие в программе «Социальная ипотека» позволило учителю Наталье Ищенко из городского округа Химки переехать из съёмной квартиры в собственное жильё, ​сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Педагог работает учителем информатики в МБОУ СОШ «Лига первых», её педагогический стаж составляет 25 лет.

Она классный руководитель 6-го кадетского класса, любит свою профессию и старается сделать учебный процесс интересным для учеников.

Наталья и её семья долгое время жили в съёмной квартире и мечтали о собственном жилье. По рекомендации коллеги она решила принять участие в программе «Социальная ипотека» и теперь они живут в просторной квартире.

«Мы с мужем многодетные родители, у нас трое детей — Никита, Митрофан и Василиса. Трехкомнатную квартиру приобрели уже с ремонтом. Рассматривали разные варианты, но выбрали тот, что пришелся по душе. У нас район с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью» — рассказала Ищенко.

«Мы с мужем многодетные родители, у нас трое детей — Никита, Митрофан и Василиса. Трехкомнатную квартиру приобрели уже с ремонтом. Рассматривали разные варианты, но выбрали тот, что пришелся по душе. У нас район с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью» — рассказала

Программа «Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Медики, учителя, молодые учёные, молодые специалисты в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и тренеры могут получить собственные квадратные метры.

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#программа
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Госдума рассмотрит предоставление ветеранам СВО льготы
В ГД Внесут законопроект о бесплатном проезде к месту отпуска для ветеранов СВО
14 октября 2024, 01:39

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты нижней палаты российского парламента внесут законопроект, предоставляющий военнослужащим и добровольцам, участвующим в спецоперациях, право бесплатного проезда к местам отдыха и обратно. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
«Считаем необходимым на законодательном уровне предоставить военнослужащим и добровольцам, участвующим в СВО, право на бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время право на бесплатный проезд к месту отпуска имеют только военнослужащие, проходящие службу по контракту на Крайнем Севере и в регионах с неблагоприятным климатом, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Другие категории военнослужащих, в том числе ветераны СВО, такого права не имеют.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выполнил часть требований участников СВО. По просьбе разведывательной роты 97-го полка парламентарий выслал им автомобиль.

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#ветераны
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября: Почему нельзя употреблять алкоголь и переедать
14 октября 2024, 00:00

Фото: istock/Anna_Anikina

14 октября в России отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который является одним из двунадесятых (12 основных) праздников Русской православной церкви. Его дата остается неизменной — 14 октября. Официальное название праздника звучит как Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 14 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы — история

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы посвящен явлению Богоматери у стен Царьграда, который был окружен сарацинами. Согласно Житиям Святых, Пречистая Дева раскрыла свой покров и укрыла им город, тем самым защитив его жителей от захватчиков. Это событие находит отражение в иконописи, где изображена Богоматерь, держащая свой покров над народом, оберегая его от всякого зла. В честь Покрова Пресвятой Богородицы в России построены сотни церквей и храмов.

Праздник появился на Руси благодаря Андрею Боголюбскому в середине XII века и с тех пор отмечается широко. Образ Пречистой Девы, покрывающей страну своим платком, стал любимым среди народа.

Традиции

В крестьянском быту Покров символизировал завершение полевых работ и начало зимнего периода. Наши предки наделяли этот день дополнительными значениями, связывая его не только с деянием Богородицы, но и с изменением сезонов и сопровождающими их погодными явлениями. В результате праздник обрел новые смысловые оттенки, которые перешли в народные приметы: в день Покрова предсказывали, каким будет предстоящий зимний сезон.

Фото: istock/standret

Что нельзя делать 14 октября 2024

— Нельзя работать по дому;

— Отказывать в гостеприимстве;

— Ругаться и сквернословить;

— Употреблять алкоголь и переедать.

Что можно делать 14 октября 2024

1. Посетить всенощное бдение в ночь с 13 на 14 октября, чтобы встретить праздник с Божьей благодатью.

2. Испечь пирожки и булочки, угостив ими гостей и соседей — искренняя щедрость в этот день считалась залогом достатка в будущем.

Фото: istock/roman tohtohunov

3. Накрывая праздничный стол, не забыть о Домовом: миску с молоком прятали за печку, чтобы задобрить домашнего духа и получить его поддержку перед холодной зимой.

4. Как следует нарядиться, а женщинам — как замужним, так и незамужним — покрыть голову в знак уважения к празднику.

5. Топить печку ветками фруктовых деревьев — это обеспечивало тепло в доме на всю зиму.

Приметы на погоду

— Если снега в этот день нет, то до декабря ждать его не стоит;

— Если снег выпал, то Дмитриев день будет снежным;

Фото: istock/ligora

— Если журавли улетели до того, как наступил праздник, зимой будет холодно;

— Если листья с деревьев полностью облетели, зима будет легкой и снежной;

— Если ветер дует с востока или запада, зима будет суровая, а если с юга — мягкая, с севера — снежная;

— Какая погода на Покров — такая и зимой будет.

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Снег и сильный ветер в Москве ждут в понедельник
Первый снег в Москве выпадет в понедельник 14 октября
13 октября 2024, 20:26

Фото: istock/lovemovement

В понедельник, 14 октября, в Москве ждут снег и сильные порывы ветра. Комплекс городского хозяйства предупредил об этом жителей и туристов 13 октября вечером через Telegram.
«По данным синоптиков, с 9 утра и до ночи в столице будет идти дождь с мокрым снегом. Ветер может усилиться до 15 метров в секунду», — сообщает служба.

Москвичам и гостям столицы рекомендуют быть осторожными на улице во время непогоды. Людей просят не прятаться под деревьями и не оставлять машины под ветвями.

Ранее о снеге и похолодании предупредил москвичей ведущий специалист погоды «Фобос» Михаил Леус. Он сообщил, что на Москву движется Североатлантический циклон «Хельма», который принесёт похолодание, дожди и мокрый снег.

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#снег
#ветер
#циклон
#похолодание
#дожди
#москва
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Власти Узбекистана будут штрафовать родителей, поощряющих квадробинг у детей
13 октября 2024, 18:20

Фото: istockphoto/Diy13

В Узбекистане родителей детей, увлекающихся квадробингом, будут штрафовать. Власти считают, что в таких семьях не исполняются обязанности по воспитанию ребёнка.
Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики. Сумма штрафа для нерадивых родителей составит 1,875 миллиона сумов (примерно 150 долларов США). В МВД обосновали такое решение тем, что подражающие поведению животных люди могут напугать окружающих. Подобный инцидент произошёл в Ташкенте, когда человек, ассоциирующий себя с собакой, облаял пассажиров в автобусе и напугал ребёнка.

В МВД пояснили, что такое поведение не отвечает нормам поведения в обществе, а также может негативно сказаться на психике детей. Родителям же напомнили, что согласно конституции страны, они обязаны воспитывать детей в духе гуманизма, национальных и общечеловеческих духовных ценностей.

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#люди
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Москвичи за три года отправили на переработку 2,3 тысячи тонн ненужных вещей
В Москве за три года переработали более 2,3 тысячи тонн ненужных вещей
13 октября 2024, 17:58

Фото: istock/Animaflora

Более 85 процентов вещей, отправленных на экологичную утилизацию, перерабатываются в Москве. Об этом сообщает правительство столицы в воскресенье 13 октября.
Сервис «Вывоз ненужных вещей» уже три года помогает москвичам освобождаться от лишней техники и мебели. За это время жители города передали на переработку свыше 2,3 тысячи тонн различных предметов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сервис продолжает развиваться и становится более удобным. Теперь легко оформить заявку на вывоз одного из 24 типов вещей.
«Заявку можно подать всего за несколько минут. Вывозим любое, от кухонного гарнитура до новогодней елки или автомобиля. Точное количество вещей не ограничено», — отметил мэр Москвы.

С 12 октября 2021 года сервис работает на портале mos.ru. Теперь в вывоз принимаются крупногабаритные бытовые устройства, такие как холодильники, стиральные машины и газовые плиты. Все эти предметы вывозятся совершенно бесплатно.

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#сервис
#жители
#мэр
#москва
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Крупный многопрофильный колледж построят в Лианозово
13 октября 2024, 17:36

Фото: iStock/ilkercelik

В столичном районе Лианозово в рамках городской адресной инвестиционной программы построят крупный многопрофильный колледж на семь тысяч мест. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что новое образовательное учреждение возведут на участке площадью около трёх гектаров. Его разместят рядом с другими учебными и культурно-просветительскими объектами. В частности, близи находится музей славянской культуры имени Константина Васильева.

Студенты будущего колледжа смогут получить среднее профессиональное образование в области моды и красоты, искусства, цифрового дизайна и полиграфии.

В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что до 2030 года власти откроют в городе ещё пять крупных центров профессионального образования.

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#москва
#строительство
#колледж
#образование
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Генпрокуратура намерена конфисковать имущество экс-замминистра обороны Иванова
13 октября 2024, 16:01

Фото: istockphoto/Zolnierek

Генеральная прокуратура РФ осуществляет надзор за расследованием уголовных дел в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Ведомство приступило к подготовке материалов для конфискации его активов, очевидно имеющих коррупционное происхождение.
Речь, в частности, идёт о старинном особняке в центре Москвы, который зарегистрирован на компанию «Дворянское гнездо», об имении на берегу Волги, целом парке автомобилей иностранного производства и десятках миллионов рублей, передаёт «Коммерсант».

Басманный районный суд города Москвы до конца декабря продлил арест, наложенный на имущество бывшего чиновника Минобороны. Вопрос о конфискации имущества Иванова активно прорабатывается Генпрокуратурой. Обычно ведомству хватает нескольких судебных заседаний для того, чтобы обратить подозрительные активы в доход государства.

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#суд
#арест
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#минобороны
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#генпрокуратура
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