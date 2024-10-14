Большинство россиян считают, что в их регионах слишком много мигрантов

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Согласно опросу, проведенному платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, 80% россиян считают, что в их регионах проживает слишком много трудовых мигрантов. Этот показатель увеличился на 21 процентный пункт за последний год. Об этом информирует РБК.
Наибольшее недовольство по поводу количества мигрантов выражают респонденты из следующих сфер: транспорт и логистика (92%), автобизнес (91%), безопасность (89%) и строительство (85%). В то же время лишь 12% опрошенных считают количество трудовых мигрантов адекватным, а 4% полагают, что их могло бы быть и больше.
58% респондентов уверены, что мигрантов нанимают на вакансии, условия которых не подходят для местных жителей. Около 59% считают, что труд мигрантов обходится работодателям дешевле, а половина опрошенных предполагает, что нанимать мигрантов выгоднее из-за сложности защиты их прав в России.
Почти две трети (62%) участников опроса утверждают, что трудовая миграция наносит вред российским регионам, тогда как только 13% видят в ней пользу. 56% респондентов считают, что мигранты занимают рабочие места, которые могли бы занять местные жители. При этом 39% россиян готовы занять такие вакансии, тогда как 28% к этому не готовы.
Ранее сообщалось, что власти Приморского края намерены в следующем году запретить мигрантам работать по патентам по 41 виду экономической деятельности, включая перевозку пассажиров, такси, логистику и курьерскую деятельность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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58% респондентов уверены, что мигрантов нанимают на вакансии, условия которых не подходят для местных жителей. Около 59% считают, что труд мигрантов обходится работодателям дешевле, а половина опрошенных предполагает, что нанимать мигрантов выгоднее из-за сложности защиты их прав в России.
Почти две трети (62%) участников опроса утверждают, что трудовая миграция наносит вред российским регионам, тогда как только 13% видят в ней пользу. 56% респондентов считают, что мигранты занимают рабочие места, которые могли бы занять местные жители. При этом 39% россиян готовы занять такие вакансии, тогда как 28% к этому не готовы.
Ранее сообщалось, что власти Приморского края намерены в следующем году запретить мигрантам работать по патентам по 41 виду экономической деятельности, включая перевозку пассажиров, такси, логистику и курьерскую деятельность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова