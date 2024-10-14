В Подмосковье пьяный мужчина в полицейской форме устроил массовое ДТП

Фото: istock/Evgen_Prozhyrko
Пьяный мужчина, одетый в полицейскую форму, стал виновником крупного ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел на улице Тинькова в Видном. По словам очевидцев, водитель автомобиля совершил «странные маневры», выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение трех машин.
После аварии мужчина «потерял сознание» и не смог самостоятельно покинуть машину. Вместе с ним в машине находились девушка и ребенок.
Ранее в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Ford Focus врезался в коляску с девятимесячным ребенком и чуть не сбил его мать, после чего скрылся с места происшествия.
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После аварии мужчина «потерял сознание» и не смог самостоятельно покинуть машину. Вместе с ним в машине находились девушка и ребенок.
Ранее в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Ford Focus врезался в коляску с девятимесячным ребенком и чуть не сбил его мать, после чего скрылся с места происшествия.
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Александр Климов