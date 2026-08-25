Эксперт по сну назвала главную ошибку при джетлаге
Если при адаптации к новому часовому поясу лечь раньше времени, можно усугубить проблемы со сном. Об этом сообщила эксперт по сну Мелисса Ри в разговоре с Eating Well.
По словам специалиста, джетлаг способен длиться несколько дней и негативно сказаться на концентрации, настроении и пищеварении. Она указала, что главная ошибка, которая усугубляет это состояние, — это стремление заснуть сразу после перелета.
Эксперт объяснила, что организм настраивается на новый часовой пояс благодаря сигналам, таким как солнечный свет, регулярное питание и определенные часы бодрствования. В связи с этим она рекомендовала после перелета принимать пищу и ложиться спать по местному времени.
Кроме того, Ри посоветовала на следующий день рано встать и провести время на свежем воздухе. Согласно её мнению, естественный солнечный свет способствует более быстрой адаптации организма к новому временному режиму. Также в период привыкания к новому часовому поясу следует ограничить использование гаджетов, особенно в вечернее время.
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