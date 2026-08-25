Эксперт по сну назвала главную ошибку при джетлаге

25 августа 2026, 13:30

Специалист по сну Ри: Засыпание сразу после перелета затягивает джетлаг

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Если при адаптации к новому часовому поясу лечь раньше времени, можно усугубить проблемы со сном. Об этом сообщила эксперт по сну Мелисса Ри в разговоре с Eating Well.