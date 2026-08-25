Названы необычные симптомы дефицита железа

25 августа 2026, 11:32

Гинеколог Бахтияров назвал желание есть мел симптомом дефицита железа

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Гинеколог Камиль Бахтияров в личном блоге сообщил, что заподозрить дефицит железа в организме можно по нескольким необычным признакам.