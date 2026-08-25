Названы необычные симптомы дефицита железа
Гинеколог Камиль Бахтияров в личном блоге сообщил, что заподозрить дефицит железа в организме можно по нескольким необычным признакам.
Бахтияров отметил, что к нетипичным признакам дефицита железа относятся необычные пищевые предпочтения и тяга к резким запахам. Например, человек может начать есть мел, лед, сырое тесто или нюхать бензин и ацетон, пояснил специалист.
Также врач обратил внимание на такие симптомы, как постоянная усталость, утренняя отечность, темные круги под глазами, одышка при ходьбе или легкой нагрузке, учащенное сердцебиение, холодные руки и ноги, мышечные спазмы, головокружение, потемнение в глазах, повышенная тревожность, частые простуды, а также ухудшение состояния кожи, волос и ногтей. Он добавил, что для повышения эффективности препараты железа следует принимать по определенным правилам.
Людей с анемией Бахтияров рекомендовал выбирать хелатное или липосомальное железо. Препарат лучше принимать утром натощак за 30–60 минут до еды или спустя два часа после приема пищи, если у человека чувствительный желудок. Оптимально — через день. Железо может повысить уровень гепсидина в крови, из-за чего его усвоение блокируется на 24 часа, подчеркнул врач.
Для улучшения усвоения железа рекомендуется сочетать его с витаминами С и B12, а также фолиевой кислотой. Однако медик предостерег от одновременного приема железа с магнием, цинком, кальцием, молочными продуктами, кофе, чаем, какао, овсянкой, цельнозерновым хлебом и препаратами от изжоги.
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