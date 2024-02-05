Эксперт по сну Сили рассказал о простых способах избавления о храпа

Фото: iStock/millann
Чашка чая с мятой перед сном позволит избавиться от храпа. Об этом сообщил эксперт по сну Мартин Сили, чьи слова приводит Daily Mirror.
По его словам, напиток обладает противовоспалительным действием, благодаря которому уменьшается заложенность дыхательных путей. Также чай с мятой способен очистить носовые пазухи, облегчить дыхание и снизить риск возникновения храпа.
Также стоит принять тёплый душ перед сном, чтобы избавиться от этой проблемы. Также можно усилить эффект, поместив на лейку душа мешочек с мятой. Это обогатит пар эфирными маслами, что дополнительно освободит человека от заложенности носа.
Ранее врач-диетолог Лиза Янг сообщила, что похудеть и оздоровить организм поможет качественный сон.
Читайте также:
Врачи раскрыли секреты правильного сна
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницей
Озвучена основная причина плохого сна
Также стоит принять тёплый душ перед сном, чтобы избавиться от этой проблемы. Также можно усилить эффект, поместив на лейку душа мешочек с мятой. Это обогатит пар эфирными маслами, что дополнительно освободит человека от заложенности носа.
Читайте также:
Врачи раскрыли секреты правильного сна
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницей
Озвучена основная причина плохого сна
Анастасия Чинкова