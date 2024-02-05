Врачи раскрыли секреты правильного сна

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«Если человек спит на спине — это хорошая поза. Подушка у него всегда под ушками. Нижние края надо вытащить повыше и никогда не ложиться на подушку плечами. Она должна находиться высоко. И второе — очень физиологично, если у вас под коленями лежит какая-то подушка», — отметила Малышева в эфире программы «Жить здорово!».
«Правильный сон — это сон от 5 часов, минимум 4,5, до 7,5 часов. Больше плохо и меньше тоже. Исследования последних лет подтвердили, что те люди, которые спят меньше 5 часов, имеют на четверть больше депрессий и плохого настроения», — подчеркнул иммунолог.
Интересно, что согласно исследованиям, чтение бумажной книги в спокойном ритме перед сном может помочь улучшить качество сна, снимая стресс и обеспечивая крепкий и здоровый отдых.
«А вот что хорошо поможет человеку заснуть — минимум 6 минут чтения доброй человеческой книги. Не электронной, а бумажной. Чтение должно быть в спокойном ритме со спокойным дыханием. Этот процесс снимает стресс и дает крепкий, нормальный и здоровый сон», — подчеркнул Продеус.
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